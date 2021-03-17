Андрей Петровский с учениками / "Светлый путь"





Штрафы, аресты, обыск - реальность, в которой живут в Беларуси. В беседе с "Нашей Нивой" учитель рассказал , что причиной увольнения стал рассказ одиннадцатиклассникам о бело-красно-белом флаге.

"Накануне в 11-м классе был урок обществоведения. Тема — "Система международных отношений". Мне дети задавали вопросы, как соотносится нейтральный статус государства с участием в ОДКБ. Я говорю, что есть разные версии. Спрашивали и о символах, включая бело-красно-белый флаг.





Многие же не знают даже, что у нас когда-то были другие символы. Дети спрашивают, так мне что, не отвечать? У меня и про уголовную ответственность, и про административную спрашивают. Я не придумываю ничего, даю только проверенную информацию", — говорит Петровский.





Триггером стала запись урока Андрея Петровского. Сын местной чиновницы — записал урок и выложил запись в "семейном чате". После этого у учителя начались проблемы. Отметим, мнения родителей на этот счет разделились: одни заступались, другие предлагали уволить.





Вполне возможно, что претензии к педагогу накапливались: он — единственный учитель в школе, который не входил в официальный профсоюз, не выписывал государственные газеты.

Работать дальше в системе образования Петровский не планирует. Он говорит, что учителей истории в районе не хватает, но на работу его не возьмут.





В частности, Андрею Петровскому 46 лет, он окончил БГУ и Академию управления.



