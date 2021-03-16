Дмитрий Заблоцкий. Житель Кобрина обвиняется в уникальном для нашей страны преступлении – подделка белорусских банкнот и намерение изготовить фальшивые монеты, пишет 1reg.by Умельца оперативники вычислили даже раньше, чем он отчеканил отечественные рубли и копейки. Подробности криминальной истории рассказал начальник отдела УБЭП УВД Брестчины подполковник милиции

Сокровище на помойке

Осенью прошлого года работники кобринского вино-водочного магазина обнаружили в кассе четыре 20-рублевые купюры с видимыми признаками подделки, пишет фото . Продавец подробно описал оперативникам постоянных клиентов, рассчитавшихся ими. Милиционеры с первых же слов поняли, о ком речь. Вычислить не раз судимых приятелей было несложно: фальшивки они принесли в ближайшую к дому торговую точку.





Через несколько часов мужчин задержали. Они признались, что рассчитались за выпивку фальшивыми деньгами, но не сами их изготовили, а нашли в мусорном баке во дворе.





– Якобы наткнулись на пакет с кипой денег, когда перебирали бытовые отходы в поисках чего-нибудь ценного, – поясняет подполковник милиции.





Радость от находки не померкла, даже когда приятели поняли, что банкноты, мягко говоря, с изъяном. Один из них придумал, как воспользоваться подарком судьбы. Забрал весь «клад» и в расчете на невнимательность кассира сам расплатился подделками в торговой точке.





– В спешке продавец не стал рассматривать купюры и не заметил отсутствия водяных знаков, – утверждает руководитель. – Понятно, что деньги небольшого номинала не все проверяют тщательно. Куда пристальнее изучают 100-рублевки, поэтому их и подделывают значительно реже.





Версия подозреваемых звучала всё более удивительно, кроме того, откуда у жильцов притона, пропивающих каждую копейку, возьмётся техника для печати подделок?

Деньги печатал на принтере

На купюрах обнаружили отпечатки пальцев, которые не принадлежали фигурантам, но находились в базе данных. Ими оказались отпечатки 21-летнего гражданина Казахстана.





По данным оперативников, молодой человек (уроженец нашей страны) недавно вернулся на родину и развернул криминальный промысел в съёмном частном доме. Банкноты изготавливал нехитрым способом: установил на ноутбуке графическую программу и создал эскиз купюры. Копии распечатывал с помощью лазерного принтера на офисной бумаге и разрезал ножом. Реквизиты и изображения на лицевую и оборотную стороны наносил методом цветной электрофотографии. И даже пытался имитировать защитную нить – вручную рисовал ее серебристым красящим веществом.





Качественными такие подделки назвать нельзя, в крупных магазинах и в банках обман раскрыли бы сразу, понимал это и сам фигурант. Поэтому сбывал купюры на рынках и в стихийных торговых точках, расплачиваясь преимущественно с пожилыми продавцами, которые из-за слабого зрения не смогли бы определить подлинность купюры.





Парень охотился не столько за продуктами, сколько за сдачей, по факту обменивая липовые деньги на настоящие.





Впервые он провернул такую схему в декабре 2019 года, обманув пенсионерку, которая продавала яблоки из собственного сада. Сейчас разыскивают и других жертв обмана, чтобы как можно скорее изъять фальшивки из оборота.





По словам оперативника, в октябре парень изготовил особо крупную партию 20-рублевок – более 700 копий. В прошлом году подозреваемый успел побывать в Казахстане, где, вероятнее всего, приобрел пресс-формы для чеканки белорусских монет.





Как же пакет с фальшивками попал в мусорный бак? Не исключено, что молодой человек понял, что хранить большое количество липовых купюр дома опасно. Он и представить не мог, к каким последствиям приведёт решение избавиться от улик таким способом.

Оборудование для подделок привёз из Казахстана

Вечером того же дня к нему нагрянули оперативники. Обнаружили на ноутбуке цифровой файл с изображением купюры, но куда больше их заинтересовали пресс-формы для чеканки монет номиналом 50 копеек, рубль и 2 рубля.





– Опробовать новую технику фигурант не успел, но такое намерение у него, несомненно, было, – полагает подполковник милиции. – Трудно сказать, насколько похожими получились бы подделки кустарного производства, но, уверен: никаких уникальных навыков процедура не требовала.





Дмитрий Заблоцкий признается, что на его памяти это первый случай, когда в Беларуси могли появиться фальшивые монеты. Сейчас вердикта суда ждёт не только иностранец, обвиняемый в изготовлении подделок, но и житель Кобрина, обвиняемый в их сбыте.





Огромная доля липовых белорусских денег изготовлена в России или странах Евросоюза. Встречаются и очень качественные экземпляры с имитацией всех элементов защиты. Обычно это купюры большого номинала, что не удивительно: производство суперподделок – довольно затратное дело.





Некоторые потерпевшие признавались, что приобретали валюту с рук еще десятки лет назад и не подозревали об обмане, а порой кубышки с фальшивками даже передавали по наследству.



