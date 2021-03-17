Польша вводит локдаун из-за ситуации с распространением коронавируса. Карантинный режим будет действовать в период с 20 марта по 9 апреля. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельски, сообщает TVN24.





«У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу… На прошлой неделе мы были на уровне более 20 тыс. инфицированных в сутки, но темпы роста числа заболевших не снижаются, третья волна растет и ускоряется», — сказал министр.









Он напомнил, что ранее в режим локдауна вошли Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства. Там фиксируется больше всего заболевших COVID-19.





Во время локдауна будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры, спортивные объекты, гостиницы. Школьники перейдут на дистанционное обучение.





Локдаун затронет и пасхальную неделю, пишет telegraf.by





С начала пандемии в Польшее зафиксировали 1,9 млн случаев COVID-19. Свыше 48 тысяч граждан скончались.











