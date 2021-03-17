Знатоки отказываются сниматься в “Что? Где? Когда?” на ОНТ

Антон Иоков. “Команда Ильи Бороды не сыграет в новом сезоне белорусского телеклуба “Что? Где? Когда?”. Нас пригласили — мы отказались”, — рассказывает Еврорадио обладатель “Малой Хрустальной совы” клуба знатоков





Игроки белорусского телеклуба “Что? Где? Когда?” не хотят сниматься на телеканале ОНТ. После выборов канал занял откровенно провластную позицию и принялся поливать грязью протестующих. Не все согласны находиться в эфирной сетке рядом с пропагандой. Поэтому в весенней серии игр “Что? Где? Когда?” 2021 года телезрители увидят много новых лиц.





В феврале телеклуб провёл отбор знатоков в новые команды. Источник Еврорадио, знакомый с ситуацией, говорит, что в обновлённые команды попали не более десяти игроков, которые уже садились за зеркальный стол (всего в списке знатоков на сайте телеклуба — больше 80 человек). Остальным или не предлагали участвовать в этой серии, или они отказались играть — как команда Ильи Бороды.





Впрочем, другие знатоки информацию об отказе участвовать в телесъёмках комментируют неохотно. Мол, “возможно, эти слухи небезосновательны”, но говорить что-то от своего имени не хотим.

Минус “Кентавр”, плюс Dana?

Кроме того, телеклуб “Что? Где? Когда?” потерял одного из бизнес-партнёров — страховое общество “Кентавр”, представитель которого защищал интересы телезрителей. Генеральный директор “Кентавра” Сергей Прохорчик связывает это в первую очередь с пандемией: “Надо думать о людях”.





“Передача замечательная, но пандемия не закончилась. Медики прогнозируют третью волну коронавируса — люди умирают, вообще-то. Во время съёмок участники достаточно плотно стоят друг к другу. Получается, надо либо надевать маски, либо никого не приглашать. Это ломает привычный формат программы. Так что лично моё мнение — лучше переждать”, — рассказывает он Еврорадио.





Что касается отказов со стороны знатоков — по словам Прохорчика, ведущий игры Алесь Мухин рассказывает, что их тоже смущает в первую очередь коронавирус.





“Лично я бы ситуацию не политизировал, но это моё мнение, — продолжает гендиректор “Кентавра”. — Что касается знатоков — их право отказываться от участия в программе по любым причинам. Я их точку зрения [имеется в виду нежелание сниматься на телеканале ОНТ. — Еврорадио], если такая существует, уважаю”.





В ОАО “Белорусский народный банк” Еврорадио рассказали, что сохраняют статус партнёра белорусского телеклуба “Что? Где? Когда?”. Представитель банка продолжит защищать интересы знатоков.





Кроме того, говорят о том, что новым партнёром белорусского телеклуба “Что? Где? Когда?” станет группа строительных компаний Dana. Однако проверить эту информацию у Еврорадио не получилось.





Ведущий “Что? Где? Когда?”, известный белорусский знаток Алесь Мухин не хочет комментировать ситуацию с весенней серией до того, как игры не выйдут в эфир: “Всё может ещё сорок раз поменяться — боишься куда-нибудь дунуть”.





“Мы планируем выходить в эфир 2 апреля, где и собираемся рассказать про все наши новости, — рассказывает Еврорадио Мухин. — Передачу покажут по телеканалу ОНТ, лицензия с Москвой продлена”.



