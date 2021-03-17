В Могилеве задержали известного активиста Сергея Пехтерева

Задержан известный могилевский активист Сергей Пехтерев





По словам правозащитников, Пехтерев успел сообщить другу, что его забирают в РОВД. Причина задержания неизвестна. Периодически активист появляется онлайн в различных мессенджерах. Возможно, неизвестные получили доступ к его аккаунтам.





Сергей Пехтерев — один из самых ярких активистов Могилева, администратор городского телеграм-канала «Losque». В августе 2020 года во время послевыборных событий помогал родным и близким тех, кто попал в могилевский ИВС.





Осенью 2020 года был наказан 14 сутками административного ареста за участие в акциях протеста.





Напомним, Сергей Пехтерев — айтишник и один из самых ярких активистов новой волны в Могилеве. В 2019 году он вместе с проектом мониторинга чистоты воздуха PAVETRA.ONLINE дошел до финала республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend.