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Под Осиповичами "Нива" протаранила школьный автобус: погиб человек

К счастью, детей в автобусе не было, а четверо взрослых пассажиров не пострадали

Авария случилась утром 17 марта под Осиповичами – на дороге в сторону Дараганово. «Нива» под управлением 55-летнего водителя оказалась на встречке и врезалась в желтый школьный автобус «ПАЗ».

В результате аварии 51-летний мужчина, который сидел на пассажирском сидении «Нивы» погиб, еще два пассажира и водитель госпитализированы. Из салона их деблокировали сотрудники МЧС.

Водитель и четыре взрослых пассажира автобуса не пострадали. А детей в автобусе не было. После осмотра медиками их жизни и здоровью ничего не угрожает. Автобус как раз ехал за детьми.

По предварительной информации, водитель «Нивы» не справился с управлением в районе опасного поворота: на встречку он выехал в районе действия знаков «Опасные повороты» и «Аварийно-опасный участок». 
Источник: KP.BY
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