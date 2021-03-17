К лидеру группы Dzieciuki пришли с обыском









Дома находилась только 18-летняя дочь Денисова Дарья. С Александром сотрудники милиции «хотели поговорить». Пока неизвестно, в каком он статусе, передает hrodna.life





Александр Денисов — оператор-фрилансер, музыкант, лидер группы Dzieciuki. Он также пострадал летом 2020 года.





Денисова задержали 11 августа, разбили лицо и повредили ногу. На него завели дело об административном правонарушении по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство).





Позже дело прекратили.





Что стало причиной нынешнего визита, пока неизвестно.