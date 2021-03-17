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К лидеру группы Dzieciuki пришли с обыском

17 марта около 15.15 в Гродно к Александру Денисову пришли сотрудники милиции. По информации журналиста, они проводят обыск или осмотр.



Дома находилась только 18-летняя дочь Денисова Дарья. С Александром сотрудники милиции «хотели поговорить». Пока неизвестно, в каком он статусе, передает hrodna.life

Александр Денисов — оператор-фрилансер, музыкант, лидер группы Dzieciuki. Он также пострадал летом 2020 года. 

Денисова задержали 11 августа, разбили лицо и повредили ногу. На него завели дело об административном правонарушении по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство). 

Позже дело прекратили.

Что стало причиной нынешнего визита, пока неизвестно.
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