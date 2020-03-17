Это можно понять по тендерам, размещённым на сайте goszakupki.by.





1-я городская клиническая больница хотела закупить “мешки для патологоанатомического материала” в количестве 500 штук за 6 тысяч рублей. Обеспечивать ими больницу потенциальный поставщик, согласно условиям конкурса, должен был с 1 апреля до 25 декабря 2020 года. Как выяснило Еврорадио , 17 марта 2020 годахотела закупить “мешки для патологоанатомического материала” в количествеза 6 тысяч рублей. Обеспечивать ими больницу потенциальный поставщик, согласно условиям конкурса, должен был с 1 апреля до 25 декабря 2020 года.





В 2021 году эта же больница хочет купить уже 1200 мешков для трупов — за 10 тысяч 800 рублей. Это в 2,4 раза больше!





Справедливости ради отметим, что в этом году мешки требуются не с 1 апреля, а с 1 февраля, то есть на два месяца раньше. Но, так или иначе, в этом году больница закупает примерно в 2 больше мешков. В 2020-м за время поставки выходило в среднем по 55 мешков в месяц, а в 2021-м — уже по 109 мешков.





5-я городская клиническая больница в 2020 году искала, где бы купить 700 мешков за 6200 рублей. Поставлять их должны были с 24 февраля и до конца года.





В тендере 2021 года требуется уже 1050 мешков за 8400 рублей. Поставка нужна на месяц раньше — с 19 января. То есть в прошлом году тратили в среднем по 77 мешков в месяц, на 2021-й закупают по 95.





Столичная Больница скорой медицинской помощи в прошлом году затарилась мешками для трупов на 22 тысячи 800 рублей. 1900 мешков им поставляли с 29 апреля и по 31 декабря. То есть закупка производилась исходя из 210 мешков в месяц.





В этом году БСМП покупает 2500 мешков за 37 тысяч 500 рублей. Срок поставки — с 22 марта и до конца года, а это — примерно 250 мешков в месяц.





#1#





COVID-19 пришёл в Беларусь по официальной версии в конце февраля 2020 года. Госпропаганда за это время успела пройти несколько стадий: от отрицания "коронапсихоза" до принятия болезни, но с оговоркой — мол, проблема есть, однако у нас всё не так плохо, как в других странах.





И действительно, по официальной статистике Минздрава на 16 марта, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Беларуси умерло 2112 пациентов. При этом чиновники от медицины научились контролировать смертность от COVID-19: она часто не меняться неделями. Например, с 14 по 27 февраля сообщалось о девяти смертях в день. Были такие ситуации и ранее.









И вот тендеры по трём минским больницам как раз свидетельствуют против статистики Минздрава - только этим больницам понадобилось на 1650 патологоанатомических мешков больше, чем в прошлом.





Зачем, если, по официальной статистике, от COVID-19 в нас умирает как правило не более 10 человек в день?