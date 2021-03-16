25 февраля в Брестском областном суде был оглашен приговор по уголовному делу, где в качестве обвиняемых значились Александр Кордюков и его друг Геннадий Шутов, погибший от смертельного ранения.





В результате убитый силовиками Шутов был признан виновным, как и Кордюков, ставший свидетелем выстрела в своего приятеля 11 августа, которого приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.





"Потерпевшими" же на процессе проходили военнослужащие-спецназовцы Роман Гаврилов и Арсений Голицин.





В ходе суда выяснилось, что именно Гаврилов сделал тот роковой выстрел в 44-летнего Шутова 11 августа, от которого тот скончался восемь дней спустя.





Издание 1reg.by поговорило с дочерью погибшего брестчанина Анастасией Баранчук, которая обжаловала приговор в Верховном суде.





– Описывая события 11 августа по горячим следам, в МВД Беларуси утверждали, что Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в столкновении с сотрудниками милиции, на которых он же напал с арматурой в руках. Однако в суде выяснилось, что у Шутова ничего с собой не было, а кусок металлической трубы держал его друг Александр Кордюков.





Кроме того, из материалов уголовного дела следует, что стычка Шутова и Кордюкова произошла не с милиционерами, а с военнослужащими – капитаном сил специальных операций Романом Гавриловым и прапорщиком Арсением Галициным. Оба они служат в воинской части, которая дислоцируется в Марьиной Горке.





Также стало известно, что в Бресте спецназовцы были отданы в подчинение местному ОМОНу. На акциях протеста они были в гражданской одежде и внедрялись в толпу, имея при себе пистолеты с боевыми патронами. Как вы это прокомментируете?





- Здесь сложно что-то комментировать. Поскольку изначально сторона обвинения несколько раз изменяла саму фабулу обвинения. К примеру, Кордюков (друг Шутова) сперва проходил в качестве обвиняемого в сопротивлении сотруднику правоохранительных органов. А затем, уже незадолго до суда, дело в отношении Александра переквалифицировали как «покушение на убийство».





Главным же откровением в первый день суда стали показания Гаврилова о том, что он пытался выстрелить Шутову в предплечье, но попал в затылок. Необходимость применения оружия спецназовец объяснил тем, что «плохо себя чувствовал», а нападавшие были настроены агрессивно.





В результате Геннадий Шутов от полученного огнестрельного ранения впоследствии умер, однако суд не стал вдаваться в причины смерти, посчитав их не относящимися к делу.





По версии прокурора, Кордюков направлялся к сотрудникам силовых структур “как на войну”, намереваясь их убить. Сам он вину не признал и заявлял на суде, что видел в Гаврилове и Голицине обычных прохожих, поскольку они были в гражданской одежде и не представлялись.





Кстати, в суде было озвучено распоряжение командующего Силами специальных операций белорусской армии Вадима Денисенко раздать огнестрельное оружие спецназовцам в Бресте и стрелять на поражение “в случае необходимости”. Хотя, насколько я знаю, закон “О Вооруженных Силах РБ” не предусматривает применение армии против гражданского населения в мирное время».





- Да, это же отмечают правозащитники. Более того, международное право категорически запрещает использовать вооруженные силы в качестве инструмента насилия в отношении гражданских лиц даже в военное время. Но это отдельная тема. Возвращаясь к процессу, что вы отметили как основания для подачи апелляции в Верховный суд.





- Ну, во-первых, сторона обвинения так и не смогла представить сколько-нибудь убедительных доказательств виновности моего отца. Тот свидетель, который выступал со стороны обвинения, даже он не сказал точно, что видел какие-либо противоправные действия, исходящие от Шутова или Кордюкова.





Несколько свидетелей, которых просили опросить адвокат, так и не были допрошены. Никаких вещдоков также не предоставили.





Во-вторых, на трубе, которой, по версии, обвинения, Кордюков якобы сильно ударил Гаврилова по голове, экспертиза обнаружила только отпечатки пальцев Саши, больше никаких следов. Это тоже о многом говорит».





- На суде вы отказались от предложения закрыть уголовное дело в связи с гибелью отца, которого также обвинили “в сопротивлении лицу, выполняющему обязанности по охране общественного порядка”. Все еще верите в справедливость нашего правосудия?





- Я хочу добиться того, чтобы было возбуждено уголовное дело по факту убийства моего отца. Буду настаивать на этом в любом случае. Рано или поздно, я этого добьюсь. В память о моем отце.





В ходе судебных прений я говорила о том, что Шутова и Кордюкова необходимо оправдать, а на скамье подсудимых должны быть Гаврилов и Голицин. Я и сейчас придерживаюсь такого же мнения. Ведь по их вине погиб мой отец. Гаврилов – тот, кто непосредственно стрелял в него.





Конечно, важно и то, при каких обстоятельствах все произошло. Люди, выполнявшие незаконный приказ своего командования, оказались в мирном городе, в мирное время, одетые по гражданке, якобы для поддержания общественного порядка.





Однако у них при себе не было даже электрошокеров, но было стрелковое оружие. За это кто-то должен ответить. Потому я так или иначе буду добиваться справедливости и законности.