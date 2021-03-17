Часть волчьей стаи уничтожили и в Городокском районе

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Как утверждает газета «Гарадоцкі веснік» , эта стая терроризировала на протяжении долгого времени окрестности деревень Кабище, Пальминка, Щучино, Гребеница, Канаши и Латыгово. По информации издания хищники в темное время суток нападали на цепных собак сельчан.





Местным охотникам удалось застрелить сначала двух волков из стаи, затем еще четырех животных.





Всего с начала 2021 года в Городокском районе убили уже 7 волков, за прошлый год в этом регионе уничтожили 16 хищников этого вида.





Ранее подобные мероприятия прошли и в Толочинском районе.