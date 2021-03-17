Гендиректора "Пинсксовхозстроя" осудили по делу о взятках

Об этом « Медиа-Полесью » сообщили сразу несколько источников.





Гендиректора арестовали по подозрению в получении взятки. В чём конкретно его признали виновным, пока неизвестно. До того, как он возглавил трест, он работал в должности начальника СПМК-33.





Приговор в законную силу не вступил. У обвиняемого есть время и право обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции в установленные законом сроки.