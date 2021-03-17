Вирусолог рассказала о "белорусском" штамме коронавируса

Специалисты не исключают появление своей мутации коронавируса в Беларуси.





Ранее « Комсомолка » сообщала о том, что 11 марта в Беларуси был выявлен более заразный и опасный британский штамм коронавируса. Первые образцы мутировавшего штамма были выявлены белорусскими медиками у людей, приехавших из Египта, Украины и Польши. А затем были и положительные тесты, заразившихся британским штаммом уже на территории республики.





Что говорят белорусские специалисты о новых мутациях «ковида» и их заразности?





Так Елена Гасич, завлабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций, рассказала в интервью БелТА о том, что медики выявляют повторные случаи заражения COVID-19, но сходятся во мнении, что переболевшим «ковидом» британский штаммом не страшен.





- Что касается британского варианта, то есть данные научных исследований подтверждающих, что антитела, которые появились в результате перенесенного заболевания COVID-19 или вакцинации, будут эффективны в отношении британского варианта. Вероятно, более проблемными являются южноафриканский и бразильский варианты, в отношении которых антитела менее эффективны, - подчеркнула специалист.





Говоря о появлении новых мутаций COVID-19, завлабораторией не исключила, что в Беларуси может появиться и свой «белорусский» штамм коронавируса. Специалист заметила, что анализируя работу с геномами вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С, медики пришли к выводам, что после длительной циркуляции сформировались «белорусские» варианты вирусов. И сделала, исходя из этого, выводы о штамме «белорусского ковида».





- Несмотря на то, что коронавирус значительно менее изменчив, чем, например, ВИЧ, высока вероятность появления «белорусского» варианта и этого возбудителя. Отслеживание этого процесса - часть нашей рутинной работы, - заключила Елена Гасич.