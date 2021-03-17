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Минздрав заморозил цены в частных медцентрах

Цены на платные медицинские услуги нельзя повышать более чем на 5% в год.



Сообщение об этом 16 марта появилось на сайте Министерства здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что решение принято «в целях обеспечения стабилизации цен на платные медицинские услуги». В итоге Минздрав поручил принять меры по недопущению в этом году увеличения прироста индекса потребительских цен более 5%.

В сообщении сказано, что любая возможность увеличения цен на медицинские услуги может быть рассмотрена на уровне главных управлений по здравоохранению облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома с учетом подчиненности и территориальной принадлежности, а также Министерства здравоохранения исключительно в рамках ликвидации или сокращения убыточности оказываемых услуг.

К слову, по данным Белстата, в феврале цены на лекарства  выросли более чем на 5%, а на медицинские услуги — на 2,5%. Это связано в том числе с тем, что на медпрепараты с января отменены льготы по НДС. В конце февраля правительство уже заморозило цены на социально значимые товары и лекарства.
Officelife.media
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