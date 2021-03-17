



Анна Панишева / svaboda.org





Ее знакомые рассказали "Белсату", что родственники начали ее поиск и узнали, передает Еврорадио, что Панишева якобы находится в Брестском областном психоневрологическом диспансере.





Правозащитники "Весны" в свою очередь утверждают, что Панишева уже находится в СИЗО №7.





Панишеву задержали 12 марта, когда она вернулась в Беларусь из Польши. Перед этим в Беларуси завели уголовное дело о героизации военных преступников. Поводом стало неофициальное празднование "Дня проклятых солдат", которое устроили активисты организации. Этим праздником в Польше чествуют солдат Армии Крайовой, которые во второй половине 1940-х воевали против коммунистической власти.





Официальный Минск заявил, что на праздновании в Бресте чествовали память военного преступника Ромуальда Райса-"Бурого" — одного из командиров такого отряда АК. Бойцы "Бурого" сожгли на Белосточчине пять белорусских деревень и убили несколько десятков мирных белорусов.





За участие в Брестском праздновании из Беларуси был выслан консул Ежи Тимофеюк.