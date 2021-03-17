В США атаковали азиатские спа-салоны: восемь человек погибли
В результате стрельбы в двух спа-салонах в Атланте (штат Джорджия, США), а также незадолго еще в одной локации в пригороде погибли восемь человек, большинство из которых - женщины азиатского происхождения.
Об этом говорится в сообщении АР со ссылкой на представителей местных властей, передает Укринформ.
«Три жертвы были найдены в спа-центре на северо-востоке Атланты, четвертый человек погиб в соседнем спа-салоне через дорогу», - заявил начальник полиции Атланты Родни Брайант.
Он уточнил, что все четыре жертвы были женщинами азиатского происхождения.
Часом ранее подобное нападение произошло в азиатском массажном кабинете в Акворте, что в 50 км к северу от Атланты. Пять человек получили огнестрельные ранения, двое из них скончались на месте, трое были доставлены в больницу, после чего еще двое не выжили.
Правоохранители пока не могут пока связать все эти нападения на салоны. При этом сообщается о задержании подозреваемого мужчины, которого сняли камеры видеонаблюдения в Акворте за 10 минут до инцидента.
Полиция Атланты уже заявила, что отправила офицеров для проверки ситуации в подобных учреждениях в городе, а также усилила патрулирование в районе.
09:36 17/03/2021
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