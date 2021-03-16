Генпрокуратура начала проверки в польских школах





Директор Панишева и консул Тимофеюк во время празднования дня памяти «проклятых солдат». Фото: Facebook / Polska360.org





Польские общественные школы в Бресте пережили налет всех возможных контролеров – прокуратуры, санитарной службы, пожарных и идеологических должностных лиц, – проинформировала Анжелика Борис в Facebook. Также проверки начнутся в школе в Ляховичах.





Руководитель «Союза поляков в Беларуси» рассказала «Белсату», что началась «охота на польское образование». Лидер польского меньшинства была во время проверки в одной из школ Гродно и поговорила со следователями. Они сказали ей, что именно Генеральная прокуратура приказала проверить все центры преподавания польского языка в Беларуси.





«Это были инспекторы отдела по делам несовершеннолетних. Они проверяли, кто преподает в школе, зачем и каким образом мы преподаем польский язык. Они спросили, отмечаем ли мы польские национальные праздники, и кто участвует в празднованиях. Также потребовали все документы, бумаги учителей и договора аренды. Они хотят знать, за какие средства мы существуем, откуда у нас деньги», – рассказала «Белсату» Анжелика Борис.





По словам руководителя общественной организации, прокуратура в Бресте вызвала на допрос Алину Ярошевич и других активистов «Союза поляков в Беларуси». Следующими будут вызывать учителей и родителей учеников, говорит Борис. В Барановичах следователи собирали информацию о детях, посещающих Польский дом.





«Цель прокуратуры – борьба с польским языком и польскостью. Это часть репрессий в отношении общества», – подчеркивает Анжелика Борис.





Руководитель «Союза поляков в Беларуси» также прокомментировала дело Анны Панишевой, директора польской социальной школы в Бресте, которую задержали в пятницу, когда она возвращалась из Польши. Ранее прокуратура устроила обыски в школе и в квартирах некоторых работников. Учительница должна быть освобождена сегодня – однако, по словам Борис, она сейчас задержана для принудительного наблюдения в психиатрической больнице. Другой основатель школы также под стражей, его задержали во время обыска в собственной квартире.





Волну обысков и проверок в польских школах начали после возбуждения уголовного дела за «героизацию военных преступников» против работников Польской социальных школы в Бресте. 28 февраля ученики, преподаватели и консул Польши в Бресте Ежи Тимофеюк отмечали Национальный день памяти «проклятых солдат», а белорусские службы посчитали это пропагандой национальной ненависти.





Белорусский МИД потребовал, чтобы дипломат покинул Беларусь, что привело к адекватному ответу польской стороны. В результате три польских консула вынуждены были покинуть посольства в Беларуси, стольких же белорусских дипломатов попросили покинуть Польшу.







