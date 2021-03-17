



В стране-соседке вступают в силу более строгие требования об удаленной работе. Мера связана с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране.





Правительство Латвии обязало жителей страны с 16 марта работать удаленно: это касается и работников учреждений госуправления и частного сектора.





Исключение сделано только для граждан, занятых на работе, которую объективно невозможно выполнять удаленно. Промышленные предприятия продолжат работать очно, но в условиях максимального дистанцирования сотрудников и сменного режима работы.





При этом работодатель обязан обеспечить сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты. Ранее дистанционный формат трудовой деятельности носил в Латвии рекомендательный характер, сообщает Delfi.





Если работник укажет на объективные обстоятельства, которые не позволяют ему выполнять работу удаленно по месту жительства, работодатель должен рассмотреть возможность разрешить ему выполнять работу на месте, обеспечив соответствующие меры эпидемиологической безопасности и средства индивидуальной защиты.





Если работа в госучреждении организуется на месте, его руководитель должен обеспечить, чтобы в одном кабинете находился только один сотрудник, а в офисах открытого типа на одного человека приходилось не менее 15 квадратных метров площади.





Также в госучреждениях должны быть разработаны графики работы, согласно которым сотрудники приходят работать на месте каждый второй день, если невозможно обеспечить каждому работнику отдельный кабинет или 15 квадратных метров площади в офисе открытого типа.



