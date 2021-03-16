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Свято место: бастовавшие актеры Гродненского драмтеатра нашли новую сцену

Cпектакли с участием артистов будут представлены зрителям в разных странах Евросоюза.

Свято место: бастовавшие актеры Гродненского драмтеатра нашли новую сцену 
Бастовавшие актеры Гродненского драмтеатра нашли новую сцену
ФОТО: TUT.BY
Cпектакли с участием артистов будут представлены зрителям в разных странах Евросоюза.
Фото: TUT.BY

Десять актеров, уволенных из Гродненского драмтеатра, переехали в Литву. Об этом «Народной Воле» сообщил бывший режиссер театра Сергей Куриленко.

По его словам, актеры уже прошли в Вильнюсе десятидневный карантин и сейчас обсуждают свое участие в международных проектах. Последние были созданы специально для творческих людей, пострадавших от событий в Беларуси.

Сейчас идет обсуждение будущего репертуара. Планируется, что спектакли с участием гродненских артистов будут представлены зрителям в разных странах Евросоюза.

В конце сентября 2020 года из Гродненского драмтеатра был уволен ведущий актер сцены Игорь Уланов. Он объявил зрителям о том, что артисты приостанавливают спектакль из-за того, что на акции протеста, которая прошла в Гродно 20 сентября, были задержаны их коллеги — заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко и его жена актриса Валентина Харитонова.

Позже была уволена «по соглашению сторон» актриса Елизавета Милинцевич.

27 октября два режиссера театра — главный режиссер Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист РБ Сергей Куриленко — присоединились к забастовке. Директор предложил двум режиссерам написать заявление об увольнении по собственному желанию, но они отказались. А позже стало известно, что режиссеров уволили.

После этого к забастовке присоединились актеры театра, которые заявили, что разделяют гражданскую позицию уволенных режиссеров. 30 октября шестеро актеров были уволены из театра, пишет charter97.org
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