Свято место: бастовавшие актеры Гродненского драмтеатра нашли новую сцену

Бастовавшие актеры Гродненского драмтеатра нашли новую сцену

ФОТО: TUT.BY

Cпектакли с участием артистов будут представлены зрителям в разных странах Евросоюза.

Фото: TUT.BY





Десять актеров, уволенных из Гродненского драмтеатра, переехали в Литву. Об этом «Народной Воле» сообщил бывший режиссер театра Сергей Куриленко.





По его словам, актеры уже прошли в Вильнюсе десятидневный карантин и сейчас обсуждают свое участие в международных проектах. Последние были созданы специально для творческих людей, пострадавших от событий в Беларуси.





Сейчас идет обсуждение будущего репертуара. Планируется, что спектакли с участием гродненских артистов будут представлены зрителям в разных странах Евросоюза.





В конце сентября 2020 года из Гродненского драмтеатра был уволен ведущий актер сцены Игорь Уланов. Он объявил зрителям о том, что артисты приостанавливают спектакль из-за того, что на акции протеста, которая прошла в Гродно 20 сентября, были задержаны их коллеги — заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко и его жена актриса Валентина Харитонова.





Позже была уволена «по соглашению сторон» актриса Елизавета Милинцевич.





27 октября два режиссера театра — главный режиссер Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист РБ Сергей Куриленко — присоединились к забастовке. Директор предложил двум режиссерам написать заявление об увольнении по собственному желанию, но они отказались. А позже стало известно, что режиссеров уволили.



