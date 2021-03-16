Жители и власти сообщают о давлении на жителей жилого комплекса Новая Боровая, что под Минском. Силовики ежедневно патрулируют кварталы комплекса, задерживают людей, но жители останавливаться не собираются. Говорят, что ситуация их только еще больше злит.

План на 300 протоколов

Читатели сообщают «Белсату», что силовики, в том числе в штатском, со спецсредствами патрулируют Новую Боровую, ходят по закрытым дворам и парковкам. Только 15 марта были задержаны не менее шести человек.





«Например, одного человека, как сейчас выяснилось, похитили за старый комментарий в открытом чате Новой Боровой сразу после смерти Романа Бондаренко. Комментарий был «Трибунал», – рассказал «Белсату» один из жителей комплекса.





Одному задержанному, у которого трое маленьких детей, угрожали травматическим пистолетом при задержании. Сегодня должен был состояться суд. Собирались забрать и жену, но передумали.





«Каждый день кого-то задерживают. Только вчера забрали из нашего квартала двух человек. Одного парня днем, с ним связи нет. И в списках нет. Девушку вечером, взломав дверь в тамбуре. Парня за что, не знаем», – отметил другой собеседник.





Вероятно, сотрудники силовых структур в Новой Боровой. Фото: читатели «Белсата»

По мнению жителей Новой Боровой, силовики «получили команду фас» и проверяют всех, кто когда-то засветился в оппозиционной деятельности, даже в 2010 году. В связи с этим людей призывают соблюдать информационную гигиену и не хранить дома национальных символов и знаков.





«Сегодня ночью около второго часа два тихаря ходили по двору. Светили фонариком под деревом. То ли что-то искали, то ли что-то положили туда. Пока неясно. Есть информация, что на Новую Боровую составлено 300 протоколов. Видимо, пока все не заполнят, не успокоятся… План же нужно выполнять», – рассказал житель одного из кварталов комплекса.





Министерство возбудило уголовное дело против жителей Новой Боровой

МВД Беларуси подтверждает пристальное внимание к Новой Боровой. Как сообщил 16 марта телеграм-канал ведомства, задержали администратора дворового чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98 %».





«На 34-летнего жителя Минского района вышли сотрудники ГУБОПиК МВД. Мужчина руководил закрытым пабликом района, в котором находилось около 300 пользователей, в том числе наиболее радикальных активистов, которые организовывают протесты в жилом комплексе», – сообщили в милиции.





Заявляется, что мужчина обсуждал способы дестабилизации ситуации в стране, порчи имущества и инфраструктуры, высказывал угрозы должностным лицам, неоднократно участвовал в массовых мероприятиях. За последнее его привлекли к административной ответственности, у него дома нашли протестную символику и более 1,5 тыс. листовок, конфисковали мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования.





Новая Боровая. 6 января 2021 года. Фото: АК / Белсат

Задержали не того

Но местные жители опровергают, что задержанный был администратором. В комментарии belsat.eu они отметили, что мужчина – один из модераторов небольшого чата, он следил за тем, «чтобы не было флуда», а в других чатах был просто участником.





«И похитили его уже дня три как. Это время, судя по всему, били и что-то пытались выяснить», – сообщил собеседник.





Свое задержание опроверг и администратор канала «Новая Боровая 98%». Он отметил, что имеет тысячи модераторов, которые помогают при «наплыве ябатек». По его словам, он в безопасности и угрозы его задержания нет.

Атмосфера гета

В целом, отмечает житель «Новой Боровой» в разговоре с корреспондентом «Белсата», в комплексе царит «атмосфера гета».





«Людям страшно выходить даже в магазин и на работу. Причем это касается всех», – говорит собеседник.





По его словам, только одна семья сторонников Лукашенко постоянно приглашает своих друзей и снимает остальных на телефоны, «чтобы потом пытаться доносить на людей».





«Но это ничего особо не меняет. Люди все равно нацелены на дожимание. Только сейчас еще и разозлены вконец», – подчеркнул житель Новой Боровой»





Новая Боровая. 6 января 2021 года. Фото: АК / Белсат





Вследствие ежедневных задержаний у людей уже собраны дома сумки «на всякий случай», говорит другой житель комплекса.





«Мне нестрашно, просто очень неприятно видеть незваных гостей на улицах и во дворах. Особенно вот 8 марта, праздничный день для женщин. Едешь по району: пост ГАИ, кружат минимум две милицейские тачки, четыре пеших патруля по три человека в каждом. Два из них смешно шли в метрах 100 друг от друга. Может, следили уже и за своими», – рассказал еще один из жителей Новой Боровой.





Между тем сегодня власти на еще одной высотке устанавливают красно-зеленый флаг. Предыдущий там повесили 4 марта.







