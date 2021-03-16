Европа стареет: в ЕС каждый пятый житель старше 65 лет

В странах Евросоюза наблюдается устойчивое старение населения. Так, возраст 20,6% жителей стран ЕС в 2020 году составлял не менее 65 лет, что на 3 п. п. больше, чем десятилетием ранее. Такие данные во вторник, 16 марта, опубликовал Евростат.





Странами с наиболее возрастным населением в Евросоюзе стали Италия (доля людей в возрасте 65 лет и старше — 23,2%), Греция и Финляндия (по 22,3%), Португалия (22,1%), Германия (21,8%) и Болгария (21,6%). В свою очередь Ирландия (14,4%) и Люксембург (14,5%) оказались государствами с самым молодым населением в ЕС.









Демографические проблемы в Евросоюзе, в частности старение и сокращение населения, признают на официальном уровне. Так, согласно выпущенному в июне прошлого года докладу Еврокомиссии Последствия демографических изменений (The Impact of Demographic Change), к 2070 году количество людей трудоспособного возраста в ЕС сократится на 18%, а доля жителей от 65 лет и старше увеличится до 30,3%. Тем временем все население Евросоюза будет составлять не более 4% от общемирового, хотя в 1960 году этот показатель составлял почти 12%.





В Евростате спрогнозировали, что на каждого человека старше 65 лет до 2100 года будет приходиться менее двух человек трудоспособного возраста, пишет telegraf.by





Ранее сообщалось, что в Италии уменьшают пенсионный возраст и вводят базовый доход.



