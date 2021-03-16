Эту тему сейчас активно обсуждают в социальных сетях и телеграмм-каналах.





По официальным данным, чистый отток медицинских работников за январь 2021 года составил 754 человека, пишут в тг-канале Минздрава.





Официальная статистика

Желающим узнать статистику от официальных источников, представители Минздрава рекомендуют посмотреть ее на официальном сайте Белстата.





Там ежемесячно публикуется оперативная статистическая информация о численности принятых и уволенных работников в организациях Республики Беларусь (информация предоставляется по видам экономической деятельности без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности, пишут в тг-канале Минздрава.





“Строка, на которую ссылаются источники телеграмм-каналов — «здравоохранение и социальные услуги». По данной строке за январь 2021 года численность всех уволенных работников — 3917, численность работников, принятых на работу — 3163, разница — 754”, — пишут в тг-канале Минздрава.





Но, по утверждению представителей министерства здравоохранения, данная разница не является объективным показателем числа уволившихся из организаций здравоохранения медработников.





Не все врачи

“Во-первых в строке «здравоохранение и социальные услуги» заложены уволенные и принятые на работу в: организации здравоохранения и предприятия системы здравоохранения; организации, оказывающие социальные услуги (дома-интернаты, приюты, ТЦСОНы и др.); организации, оказывающие ветеринарные услуги; организации, оказывающие санаторно-курортные услуги”, — пишут представители министерства.





“Во-вторых речь идет обо всех работниках вышеуказанных организаций и предприятий уволенных или принятых на работу (для организаций здравоохранения это врачи-специалисты, средний медперсонал, сестры-хозяйки, санитарки, водители, повара, буфетчицы, дворники, лифтеры, иной технический и обслуживающий персонал)”, — обращают внимание в тг-канале.





Если проанализировать официальную статистику по итогам 2020 года, выйдет, что в организациях здравоохранения системы Минздрава работает – 48 тыс. 635 врачей-специалистов (в 2019 году – 49 тыс. 018) уменьшение на 383. При этом количество врачей-специалистов, работающих в стационарах страны остается на уровне 2019 года – 17 тыс.





Уходят пенсионеры

Прежде всего уменьшилось количество врачей-специалистов амбулаторно-поликлинического звена и прежде всего за счет специалистов пенсионного возраста, пишут представители министерства.





“В 2020 году число врачей-специалистов старше трудоспособного возраста, работающих в отрасли, составило 8 тыс. 590, в 2019 году – 9 тыс. 548 человек. Основная причина увольнения врачей-специалистов пенсионного возраста в 2020 году — сложившаяся эпидемиологическая ситуация по инфекции COVID-19”, — пишут в тг-канале Минздрава.





В Минздраве отметили, что из 4 тыс. 335 — более 1 тыс. 500 – вакансии ветеринарного врача. Таким образом, по состоянию на 10 марта 2021 года имеется 2 тыс. 835 вакансий врачей-специалистов. “Ежегодная потребность последние 5 лет остается на уровне 2,5-3 тыс”, — уверяют в Минздраве.





Напомним, ранее Дмитрий Харьков, врач-хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделом перспективных направлений высокотехнологичной медицинской помощи «Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии» публично заявил о своем решении покинуть занимаемую им должность.





Хирург оказался крайне возмущен фактом расторжения трудового контракта между Витебской БСМП и врачом анестезиологом-реаниматологом Владимиром Мартовым. Он считает, что в нашей стране “с увольнением таких специалистов как Мартов начинается очередное «дело врачей», когда медиков преследуют за правду и честность”, — пишет «Новы час»



