Валерий Тарайковский направил жалобу на имя председателя Следственного комитета Дмитрия Горы.





Отец убитого просит предоставить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту огнестрельного ранения сотрудниками милиции Александру Тарайковскому, подписанное следователем Владиславом Гончаруком 10 февраля 2021 года. А также ознакомить его с материалами проверки по факту убийства его сына.





Валерий Тарайковский указывает, что 10 февраля старший следователь управления Следственного комитета по Минску Владислав Гончарук сообщил, что вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту огнестрельного ранения его сына Александра Тарайковского сотрудниками милиции.





Следователь также уведомил, что отец может обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов предоставить «забыл», нарушив тем ч 2. ч.3 ст.178 УПК РБ.





Также он не разъяснил законное право отца на ознакомление с материалами проверки.





По закону копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов направляется заявителю, лицу, в отношении которого принято решение, и прокурору. При этом заявителю, лицу, в отношении которого принято решение, разъясняются право и порядок обжалования постановления, а также право ознакомления с материалами проверки по заявлению или сообщению о преступлении.





20 февраля на имя начальника УСК по Минску Валерий Тарайковский направил заявление о предоставлении ему постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и установить время и дату для ознакомления с материалами проверки по убийству сына.





1 марта начальник управления УСК по Минску Мотолько А.Ф. необоснованно, по мнению Валерия Тарайковского, отказал ему в выдаче постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и отказал в ознакомлении с материалами проверки.





«Считаю, что следователь Гончарук и начальник управления УСК по г. Минску Мотолько намеренно затягивают время для ознакомления с материалами проверки, поскольку их опыт работы показывает, что они обязаны выполнить норму закона, предоставив не только постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту убийства Александра Тарайковского, но и сами материалы проверки для ознакомления, - указывает Валерий Тарайковский. - Своими действиями сотрудники Следственного комитета нарушили не только Уголовно-процессуальный кодекс, но и ст.34 Конституции Республики Беларусь, которая обязывает должностных лиц предоставлять гражданам возможность ознакомиться с материалами, затрагивающие его права и законные интересы».





«Следственные органы скрывают от меня информацию, что они сделали за полгода проверки по данному делу. Не изучив постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и сами материалы проверки, как гражданин может обжаловать действия следователя Гончарука его вышестоящему начальству, прокурору или в суд? - задается риторическим вопросом отец убитого. - Я хочу обжаловать решение следователя Гончарука и добиться возможности возбудить уголовное дело против сотрудников милиции, которые с превышением власти применили против сына оружие, в результате чего он погиб на месте преступления».





Валерий Тарайковский просит председателя СК предоставить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, ознакомить его с материалами проверки по факту убийства моего Александра Тарайковского.





Кроме того, отец убитого просит провести служебную проверку в отношении Гончарука и Мотолько «в связи с отказом мне в законном праве ознакомиться с материалами проверки и выдачи мне, как представителю потерпевшего копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела».





В добавок ко всему Валерий Тарайковский просит вернуть ему вещи сына, в которых тот был застрелен: майку, шорты и обувь.