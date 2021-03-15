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СК провел проверку по фальсификации выборов и по насилию милиционеров: что постановили

Интересный документ размещен на сайте Витебского облисполкома в разделе «Впорос-ответ» под рубрикой «Иные вопросы», подметили «Народныя навіны Віцебска».

Он касается протестов, проходивших в Витебской области в августе 2021 года.

Очевидно, в нем содержатся ответы на часть обращений, направленных в адрес облисполкома во время походов к нему протестующих 14 и 17 августа.

По сути, документ содержит отписки чиновников, но кроме свидетельств испуга и растерянности, содержит ряд интересной информации.

«О фальсификации результатов выборов»

Именно так озаглавлен первый раздел официального документа. В нем говорится о том, что обращения, содержащие сведения о допущенных, по мнению заявителей, нарушениях главой администрации Октябрьского района Витебска Сергеем Сташевским законодательства при подготовке итогового протокола голосования на избирательном участке №25 направлены для рассмотрения в УВД Витебского облисполкома.

Как мы теперь уже знаем, Сташевский не понес никакой ответственности, но лишился своего кресла. Теперь бывший чиновник работает в «Белгидромете».

УСК проводил проверки применения силы сотрудниками МВД

Оказывается, что управление следственного комитета по Витебской области проводило проверки по 13 фактам применения грубой физической силы сотрудниками органов внутренних дел в отношении 13 граждан во время протестных акций, проходивших после президентских выборов.

По результатам этих проверок, ход и результаты которых находились на контроле в прокуратуре Витебской области, должны были дать правовую оценку действиям сотрудников МВД.

К сожалению, никаких сообщений о результатах этих проверок ни УСК по Витебской области, ни областной прокуратура Витебской области не публиковали.

С 9 по 18 августа 57 человек, участвовавших в протестах, были вынуждены обратиться за медпомощью в медучреждения Витебской области из-за травм, получение которых, со слов обратившихся, было связано с массовыми акциями в различных городах.

8 человек из них пришлось госпитализировать, при этом 2 человека все еще лечились 18 августа.

Сожаления руководства УВД

В документе говорится, что решение об усилении мер общественной безопасности в Витебской области, начиная с 9 августа, было принято в связи с имевшейся оперативной информацией о совершении провокаций среди мирного населения.

Руководство УВД Витебского облисполкома выражало сожаление, что среди задержанных в местах проведения несанкционированных мероприятий, оказались случайные люди. По каждому факту превышения полномочий должны были провести проверки.
Источник: the-village.me
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