Борисовский участковый может разбогатеть на 2 тысячи рублей

Старший участковый инспектор милиции из Борисова, фамилия которого не называется, может получить две тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда, нанесенного 22-летним минчанином.





Как сообщила пресс-служба УВД Минского облисполкома, сотрудниками Главного управления собственной безопасности установлен 22-летний неработающий минчанин, который «отправлял через мессенджер Telegram угрозы в адрес старшего участкового инспектора милиции Борисовского РУВД в связи с исполнением последним служебных обязанностей».













Свою вину молодой человек признал полностью, и как говорится в сообщении, «в содеянном раскаялся».





Суд признал его виновным по ст. 364 Уголовного кодекса «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Санкции этой статьи предусматривают арест, ограничение либо лишение свободы.





Какой срок получил минчанин за угрозы в адрес милиционера, пресс-служба УВД Минского облисполкома не сообщает. Но информирует читателей о том, суд счел необходимым компенсировать моральный вред, понесенный борисовским правоохранителем, и обязал минчанина выплатить старшему участковому инспектору 2 тысячи рублей.





Пресс-служба также поведала и о планах милиционера: «все перечисленные деньги офицер планирует перевести на счёт Детского социального приюта Борисовского района».