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Умер политолог Владимир Ровдо

В возрасте 65 лет умер известный беларуский политолог, кандидат философских наук Владимир Ровдо.

архивное фото

О его смерти сообщил журналист и медианалитик Павлюк Быковский.

О причине смерти пока неизвестно.

Прощание с Владимиром Ровдой состоится в Минске 17 марта по адресу: Долгиновский тракт, 160А/1 с 11.00 до 12.00. 

Владимир Ровдо родился в 1955 году. Он был политологом, кандидатом философских наук, преподавателем магистерской программы «Публичная политика» в Европейском гуманитарном университете (Вильнюс), руководил Аналитическим беларуским центром.

Являлся автором ряда исследовательских и учебно-методических работ. В частности, был автором учебного пособия «Сравнительная политология» в трех частях, посвященного анализу важнейших теоретических концепций данной науки. 
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