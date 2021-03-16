Умер политолог Владимир Ровдо
В возрасте 65 лет умер известный беларуский политолог, кандидат философских наук Владимир Ровдо.
архивное фото
О его смерти сообщил журналист и медианалитик Павлюк Быковский.
О причине смерти пока неизвестно.
Прощание с Владимиром Ровдой состоится в Минске 17 марта по адресу: Долгиновский тракт, 160А/1 с 11.00 до 12.00.
Владимир Ровдо родился в 1955 году. Он был политологом, кандидатом философских наук, преподавателем магистерской программы «Публичная политика» в Европейском гуманитарном университете (Вильнюс), руководил Аналитическим беларуским центром.
Являлся автором ряда исследовательских и учебно-методических работ. В частности, был автором учебного пособия «Сравнительная политология» в трех частях, посвященного анализу важнейших теоретических концепций данной науки.
13:34 16/03/2021
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