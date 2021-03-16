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ИТ-специалисты государству больше не нужны?

Представитель минобра Сергей Касперович рассказал агентству «Минск-Новости» о возможных изменениях во вступительной кампании.

В частности он отметил, что не видит «роста потребности экономики» в айтишниках. Рассуждение на эту тему журналист вынес отдельно под заголовком: «ИТ-специалисты уже не нужны?»

— Сегодня мы не видим роста потребности экономики в таких кадрах. Однако ИТ-компании не всегда могут спрогнозировать, сколько им потребуется специалистов через 4–5 лет. Со слов самих заказчиков, они во многих случаях работают в рамках отдельных проектов, которые имеют весьма небольшой срок реализации. Условно, есть краткосрочный проект, под него подбирается персонал, например, на год. А после никто не знает, понадобятся ли и в каком количестве новые сотрудники, — пояснил Касперович.
Источник: dev.by
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