ИТ-специалисты государству больше не нужны?

В частности он отметил, что не видит «роста потребности экономики» в айтишниках. Рассуждение на эту тему журналист вынес отдельно под заголовком: «ИТ-специалисты уже не нужны?»





— Сегодня мы не видим роста потребности экономики в таких кадрах. Однако ИТ-компании не всегда могут спрогнозировать, сколько им потребуется специалистов через 4–5 лет. Со слов самих заказчиков, они во многих случаях работают в рамках отдельных проектов, которые имеют весьма небольшой срок реализации. Условно, есть краткосрочный проект, под него подбирается персонал, например, на год. А после никто не знает, понадобятся ли и в каком количестве новые сотрудники, — пояснил Касперович.