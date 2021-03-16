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"Если блины на Масленицу - вне закона, то под угрозой все свадьбы, юбилеи и встречи друзей"

Режим пытается закатать в асфальт всё, что движется не по указу с верху. Но это невозможно, как известно, трава растёт даже сквозь асфальт.

"Если блины на Масленицу - вне закона, то под угрозой все свадьбы, юбилеи и встречи друзей"
фото носит иллюстративный характер
Как сообщалось ренее, в воскресенье 14 марта к известному фотографу из Крево Сергею Гапону приехали друзья отпраздновать Масленицу. Напекли блинов, пели песни, водили хороводы – все в традициях праздника, который символизирует прощание с зимой. 

Гости приехали за сто километров, чтобы пообщаться с другом, которого давно не видели, но хозяину подворья пришлось попутно заниматься совсем другими вопросами, пишет kp.by

«Если во вчерашнем поедании блинов найдут состав преступления, то за этим последует протокол и повестка в суд»

К дому Сергея Гапона, где праздновали Масленицу, приехала милиция. Вручили хозяину повестку, чтобы явился в понедельник для дачи показаний по статье 24.23 (по старой версии КоАП она известна как 23.34 – нарушение порядка организации массовых мероприятий).

- Масленицу у меня во дворе в Крево мы уже третий раз провели, но вопросы только сейчас возникли, - рассказал Сергей, вернувшись из милиции. – Вели себя милиционеры, как мне показалось, максимально корректно. Я тоже старался вести себя адекватно, хотя возмущен этой ситуацией: пригласил к себе во двор друзей, понимая всю ответственность, и оказалось – и это может стать проблемой.

На данное время нет протокола об административном нарушении, идет проверка. Меня пригласили на дачу показаний, расспросили, что происходило, я дал письменное пояснение. В ближайшую неделю будет понятно, что к чему. 

Если во вчерашнем поедании блинов найдут состав преступления, то за этим последует протокол о правонарушении и повестка в суд. Либо, как я надеюсь, здравый смысл восторжествует, и я получу уведомление, что процесс в отношении меня прекращен. 

Но если эти кревские блины признают вне закона, то этот прецедент ставит под угрозу все свадьбы, юбилеи, встречи друзей.

- Как ты думаешь, с чем может быть связано такое внимание? У тебя же нет никаких правонарушений.

- Я и пытаюсь это в очередной раз донести. В отношении меня не было никаких административных процессов, нет ни одного протокола. В августе прошлого года я был задержан не как участник марша, а как журналист. Меня, как и других моих коллег забирали для проверки документов дважды.

- Не успел ты выйти из милиции, как пошли разговоры – мол, ну вот, теперь и Гапон уедет из Беларуси…

- Я не могу! У меня очень много работы в Крево, я не могу бросить все тут.


Толокой расчищали древнее кладбище в Крево, а потом начали встречаться и по праздничным поводам

Этот разговор стал лишним поводом вспомнить, что Сергей Гапон – не только фотограф, но и один из тех уроженцев Крево, кто делает все возможное, чтобы привлечь интерес к своей малой родине. 

Привлекать есть к чему- в этом местечке переплетено столько исторических пластов, что приехав сюда, можно узнать все о Беларуси. Один Кревский замок чего стоит – именно в его стенах в 1385 году была разработана и принята Кревская уния, положившая начало объединению ВКЛ и Польши. 

До нашего времени замок дошел в руинах, но сейчас он постепенно  реставрируется.

Гапон еще школьником вместе с односельчанами таскал камни для восстановления стен замка. Потом открывал миру его величие в профессиональных фотографиях. А сейчас туристы с интересом рассматривают выставку фотографий, которую Сергей организовал в июне 2020 года.

Выставку работ Сергея Гапона у стены Кревского замка можно увидеть и сейчас.

Вдоль восстановленной замковой стены – 18 фотографий. Размеренная обычная жизнь Крево, на которую можешь и не обратить внимания, разглядывая местные достопримечательности – замок, костел, церковь, ветряки, окопы времен Первой мировой войны, Юрьева гора…

Эта гора – отдельная история, с которой, собственно, и связана Масленица во дворе кревского фотографа.

- По выходным в Крево приезжали десятки туристических автобусов. Люди шли к замку, потом поднимались на Юрьеву гору, с которой открывается захватывающий вид на Крево и окрестности, - рассказывает Сергей. – Но проблема Крево в том, что здесь нет общественного туалета. И люди, поднявшиеся на Юрьеву гору, бежали там в кусты, даже не подозревая, что там, в дремучих зарослях старинное еврейское кладбище. 

Туристов я не виню – для них это просто кусты, заросли, а кладбища там не видно. Но для меня это несовместимо – общественный туалет и могилы. Поэтому бросил клич, собрал большую команду единомышленников – и мы начали расчищать это кладбище. По старой доброй белорусской традиции – толокой. 

Объединили усилия с сельсоветом: с его стороны – инструменты для работы, с нашей – рабочая сила. За две толоки удалось убрать заросли, очистить камни, на которых стали видны надписи на иврите. Все это тяжелая, но добровольная работа. 

И тем, кто ее делает, хочется не только трудиться, но и отдыхать, потому что они здесь встретили близких по духу людей, им интересно. Так у нас появились Масленицы и другие праздничные поводы для встреч. Ведь Крево дает возможность не только поработать, но и хорошо отдохнуть.

Исторический Крево турист увидит и сам, но местный фотограф покажет и обычные будни местечка.


- Ты в Крево навсегда переехал? У тебя здесь свой дом как раз у той самой Юрьевой горы – место классное. Можно было бы делать усадьбу, принимать гостей.

- Я не против. Но люди хотят остановиться на ночь с комфортом, и организовать его - большие затраты. Прошлый год поменял все планы, и моя стройка приостановилась. Масленица в этом году была первым проектом, на который появились силы, желание, понимание того, что люди соскучились по таким праздникам после такого непростого года…
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