Бывшего "сенатора" и экс-директора "Могилевлифтмаша" судят за взятки и вовлечение в проституцию - процесс закрытый
Могилевский районный суд начал 15 марта рассмотрение дела бывшего гендиректора ОАО “Могилевский завод лифтового машиностроения” Бориса Ковалевского.
Помимо него на скамье подсудимых еще четыре человека. Процесс проходит за закрытыми дверями.
Согласно информации суда, фигурантам вменено получение взятки (ч.3 ст.430 УК), дача взятки повторно либо в крупном размере (ч.2 ст.430 УК), пособничество в даче взятки (ч.6 ст.16, ч.2 ст.431 УК) и вовлечение в проституцию либо принуждение к продолжению занятия ею (ч.1 ст.171-1 УК).
Под стражей находятся двое из пяти обвиняемых.
Информация о задержании Ковалевского появилась в СМИ в мае 2020 года. Тогда сообщалось, что он задержан при получении взятки. Всего по делу, связанному с гендиректором, якобы было задержано 12 человек.
Напомним, что Александр Лукашенко в 2014 году назначил Ковалевского на пост гендиректора “Могилевлифтмаша”. Топ-менеджер был членом Совета Республики в 2016-2019 годах.
В лифтостроительный холдинг ОАО “Могилевский завод лифтового машиностроения” входят три могилевских завода («Могилевлифтмаш», «Электродвигатель» и «Зенит»), а также предприятие в Бегомле — ОАО «Ветразь».
Источник: 6tv.by
11:13 16/03/2021
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