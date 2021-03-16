Помимо него на скамье подсудимых еще четыре человека. Процесс проходит за закрытыми дверями.





Согласно информации суда, фигурантам вменено получение взятки (ч.3 ст.430 УК), дача взятки повторно либо в крупном размере (ч.2 ст.430 УК), пособничество в даче взятки (ч.6 ст.16, ч.2 ст.431 УК) и вовлечение в проституцию либо принуждение к продолжению занятия ею (ч.1 ст.171-1 УК).





Под стражей находятся двое из пяти обвиняемых.





Информация о задержании Ковалевского появилась в СМИ в мае 2020 года. Тогда сообщалось, что он задержан при получении взятки. Всего по делу, связанному с гендиректором, якобы было задержано 12 человек.





Напомним, что Александр Лукашенко в 2014 году назначил Ковалевского на пост гендиректора “Могилевлифтмаша”. Топ-менеджер был членом Совета Республики в 2016-2019 годах.





В лифтостроительный холдинг ОАО “Могилевский завод лифтового машиностроения” входят три могилевских завода («Могилевлифтмаш», «Электродвигатель» и «Зенит»), а также предприятие в Бегомле — ОАО «Ветразь».