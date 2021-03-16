В нём затронули резонансное интервью TUT.BY с завотделением реанимации витебской БСМП Владимиром Мартовым. По словам Мартова, в начале января в хирургическом корпусе его больницы трижды отключалась подача кислорода, что привело к гибели нескольких пациентов, о чём врач сообщил Пиневичу.





В комментарии для СТВ министр признал, что инцидент был («Мы ещё будем его рассматривать более подробно на уровне лечебно-контрольного совета Минздрава»). Сказал, что Мартов – профессионал, но «к сожалению, Владимир Юрьевич своим плохим примером показывал несоблюдение жёстких норм пребывания специалистов в красной зоне».





На этом сюжет не закончился. Ведущий Игорь Позняк заявил: «Вот та самая статья в издании, которое, к слову, средством массовой информации не является». На экране показали скрин с фото доктора и заголовком материала на TUT.BY.





Позняк добавил: «В ней откровения анестезиолога из Витебска о якобы фатальных отключениях кислорода, которые привели к гибели людей, как здесь говорится – даже не одного человека. Дальше эту сенсацию разогнали, конечно же, по всем возможным “утюгам” и Telegram-каналам... Ну а мы наткнулись вот на такой ответ витебскому доктору от его же коллег».





Дальше были показаны два скрина, выдержки из которых озвучил другой сотрудник СТВ. Нетрудно заметить по надписи в левом верхнем углу на первом фото, что под «коллегами», скорее всего, подразумевался Telegram-канал «Заметки Дохтора ХТО?».





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Что за канал «Заметки Дохтора ХТО?»?

«Авторский взгляд на социальные процессы сквозь призму критического и клинического мышления» – так указано в профиле канала, который является анонимным. У него около 10 тысяч подписчиков.





Канал был создан 2 сентября прошлого года. 6 сентября появилась первая запись – «Как избавиться от ВСД и что это такое?». Автор пообещал подписчикам публикации дважды в неделю по темам «Психическое здоровье» или «Социальная психология».





Но уже 15 сентября появился пост, в котором было сказано (орфография и пунктуация сохранены): «Жестоко ограничиваться рамками психиатрии и социологии – не буду (личность многогранная); Буду писать авторские заметки, через призму жизненного опыта, профессии и критического мышления».





С тех пор анонимный «доктор» хвалил власть и Лукашенко, например, за выбранный путь в борьбе с коронавирусом. Разоблачал якобы фейки от признанного экстремистским Telegram-канала и TUT.BY («НеСМИ TУTбайка»), высмеивал протестующих и врачей, которые выступили против насилия («кучка белохалатных зомби», «грязные халаты»), рекомендовал подписаться на «талантливого социолога» Алексея Голикова.