Николай Халезин сообщил о том, Художественный руководитель «Белорусского свободного театра»сообщил о том, пишет «БГ», что 13 марта закончил работу над пьесой «Error 403». По словам драматурга, в апреле он будет ставить по ней спектакль в Таллине, где 11 мая в театре Vaba Lava пройдет его мировая премьера. Эта премьера завершит годовой фестиваль, который проходит в Таллине и Нарве. В апреле спектакль будет ставится с эстонскими актерами на эстонском языке, а следом – с актерами «Белорусского свободного театра», но пока не известно, в какой стране.





По словам Халезина, это был один из самых сложных драматургических опытов в его карьере. И причина тому – тема происходящего в Беларуси прямо сейчас. Пьеса вдохновлена реальной ситуацией, и ее главным героем является офицер подразделения «Алмаз», застреливший мирного демонстранта Александра Тарайковского.





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Напомним, Тарайковский был убит вечером 10 августа, на второй день протестов против результатов президентских выборов в Минске. Изначально МВД сообщало, что мужчина погиб во время противостояния со спецназом: якобы пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону силовиков, но оно взорвалось в руке, и Тарайковский получил травмы, не совместимые с жизнью. Однако очевидцы происходящего в ту ночь около станции метро «Пушкинская» рассказывали, что у погибшего в руке ничего не взрывалось.





А через несколько дней информационное агентство Associated Press опубликовало кадр из видео, на котором был запечатлен момент гибели Тарайковского, и которое опровергало официальную версию смерти мужчины. На видео можно заметить, что у Александра нет ничего в руках, он стоит перед людьми в форме с поднятыми руками и падает на землю после ранения в грудь.





В ноябре прошлого года стало известно, что Следственный комитет приостановил проверку по факту гибели Тарайковского.





А в середине февраля 2021 года председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил, что УСК по городу Минску отказало в возбуждении уголовного дела по факту гибели Александра.





«Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», – сказал тогда Носкевич.





Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов в данных условиях и в подобной обстановке «имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству».











