Вакцинация от коронавируса китайской вакциной началась в Беларуси

Вакцинация китайской вакциной от коронавируса началась в Беларуси. Фото: Минздрав





В Беларуси 15 марта началась вакцинация китайской вакциной SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.





По словам главы Минздрава Дмитрия Пиневича, пишет KP.BY, «около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого наши эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. Следующий этап – вакцинация, она началась сегодня: первым медучреждением, где использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала столичная 39-я поликлиника».





– Сегодня исторический момент – в феврале мы получили 100 000 доз китайской вакцины – эту партию поставили в нашу страну благодаря договоренностям глав государств. Первыми прививку получат сегодня медики, педагоги, соцработники, – уточнил Пиневич.





Тем временем Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн отметил: мы рады, что смогли обеспечить Беларусь нашей вакциной.





Первым пациентом, кому сделали прививку от коронавируса китайским препаратом, стал профессор Михаил Петрович.











