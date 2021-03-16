Журналист Андрей Александров останется за решёткой до 12 мая









Андрей Александров / Из архива Еврорадио​





Антона Гашинского, Александров держится хорошо, следственные действия с его участием сейчас не проводятся. Он много читает, занимается спортом, ходит на прогулки. Как передаёт Еврорадио со ссылкой на БелаПАН, срок его содержания под стражей продлён на два месяца. По словам адвоката, Александров держится хорошо, следственные действия с его участием сейчас не проводятся. Он много читает, занимается спортом, ходит на прогулки.





Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали в январе этого года. Силовики их подозревают "в финансировании протестной деятельности" (оплачивали штрафы протестующих). Журналиста обвиняют в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансировании такой деятельности". Правозащитники признали его и Злобину политзаключёнными.





Ирине Злобиной, скорее всего, также продлили срок содержания под стражей, поскольку 12 марта она не вышла на свободу.