Журналист Андрей Александров останется за решёткой до 12 мая
Журналист и медиаменеджер Андрей Александров останется за решёткой до 12 мая.
Андрей Александров / Из архива Еврорадио
Как передаёт Еврорадио со ссылкой на БелаПАН, срок его содержания под стражей продлён на два месяца. По словам адвоката Антона Гашинского, Александров держится хорошо, следственные действия с его участием сейчас не проводятся. Он много читает, занимается спортом, ходит на прогулки.
Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали в январе этого года. Силовики их подозревают "в финансировании протестной деятельности" (оплачивали штрафы протестующих). Журналиста обвиняют в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансировании такой деятельности". Правозащитники признали его и Злобину политзаключёнными.
Ирине Злобиной, скорее всего, также продлили срок содержания под стражей, поскольку 12 марта она не вышла на свободу.
08:16 16/03/2021
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