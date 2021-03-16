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«Увеличить штрафы в 10 раз». Белорусы просят МВД жестче наказывать собачников, которые не убирают за питомцами на улицах

Петиция, которая будет отправлена в милицейское ведомство, опубликована на сайте «Удобный город».

 
Ее авторы пишут:
 
— Кодекс об административных правонарушениях предусматривает в качестве ответственности за нарушение правил содержания собак наложение штрафа в размере от одной до пятнадцати базовых величин.
 
Предлагаем на законодательном уровне инициировать увеличение ответственности - размера штрафов не менее чем в десять раз, владельцев домашних животных за неуборку испражнений их питомцев при выгуле на улицах, в зелёных зонах, на тротуарах, пешеходных тропах и прочих общественных местах.
 
Подписать обращение можно здесь.
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