Фото: МАЗ





Самая дорогая закупка — это автобус «вместимостью от 22 до 80 мест». Ориентировочная стоимость — 570 тысяч рублей. По нынешнему курсу это почти 220 тысяч долларов. Если следовать лозунгу «купляйте беларускае», то выбирать придется только из продукции МАЗ, пишет TUT.BY. Так как на сайте завода прайс-листов на технику нет, то мы поискали на сайтах российских дилеров МАЗ, какой автобус может стоить почти 220 тысяч долларов. Оказалось, что в эту сумму вписывается туристическая модель — МАЗ 251 062. Двигатель у автобуса от Mercedes, коробка передач — ZF. В России модель стоит около 16 млн рублей. Выпускается эта модель с небольшими изменениями с 2004 года.





Лишь немногим дешевле стоит другая модель — МАЗ 303 266. Это автобус нового поколения и предназначен для перевозки пассажиров по междугородним и пригородным маршрутам. Стоит машина около 200 тысяч долларов.









Кроме комфортабельного автобуса, ГУКВВ собирается закупить и другую технику — 8 пассажирских автобусов на общую сумму 1,5 млн рублей; два автомобиля для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей — на 300 тысяч рублей. Также в списке есть грузовики для перевозки личного состава, топливозаправщик, автокран и даже «автомобиль специальный взрывотехнического оборудования».



