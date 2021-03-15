Аэропорты Пекина отменили более 420 рейсов из-за песчаной бури

По его данным, в столичном аэропорту Пекина сегодня запланирован 1 141 рейс, 247 из этого числа отменено. В аэропорту Дасин запланировано 846 рейсов, из них 181 был отменен.





Песчаная буря обрушилась на Пекин в понедельник утром. Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в некоторых районах столицы превысила 8 000 микрограмм на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр.









Песчаная буря привела к пробкам на дорогах, видимость в городе не превышает 1 тыс. м. Власти Пекина объявили желтый уровень опасности в связи с пылевой бурей, рекомендовали отменить мероприятия на открытом воздухе, а также без крайней необходимости не выходить на улицу.