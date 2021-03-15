Франция и Италия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Власти Франции приостановили использование вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета в ожидании решения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам франко-испанского саммита в Монтобане.

"По рекомендации министра здравоохранения Франции Оливье Верана принято решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca. Мы ожидаем, что завтра во второй половине дня EMA опубликует заключение по данному препарату", - сказал Макрон.





Глава государства отметил, что данный шаг был сделан после аналогичного решения ФРГ и выразил надежду на скорейшее возобновление применения данной вакцины после соответствующего решения европейского агентства, пишет ТАСС.





Ранее на юге Франции спасательная служба департамента Буш-дю-Рон приостановила вакцинацию служащих препаратом AstraZeneca после проявления "нежелательных эффектов". Официальный представитель службы уточнил, что решение было принято после того, как один из спасателей был госпитализирован в городе Арль с аритмией после первой инъекции.









Таким образом, сейчас во Франции продолжают применяться три из четырех одобренных ранее вакцин: американской компании Moderna, компаний Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ), а также Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson.

Решение Италии

Позже стало известно, что Итальянское агентство по лекарствам приостановило использование этой вакцины на всей территории страны. Как сообщает ведомство в распространенном заявлении, такое решение принято временно и из предосторожности до момента заключения ЕМА.





"Такое решение принимается с соответствии с аналогичными решениями других европейских стран. Соответствующие проверки проводятся ЕМА в сотрудничестве с агентством и другими европейскими странами, которые оценят все нежелательные реакции, последовавшие после введения вакцины", - говорится в заявлении.





Ранее итальянский медрегулятор приостановил использование только одной партии вакцины AstraZeneca после сообщения о трех смертях людей, получивших первую дозу прививки на острове Сицилия. Еще один человек умер на севере Италии, после чего вся партия была конфискована. Сразу несколько прокуратур начали расследование. Официально связь между смертью людей и применением вакцины не установлена. Компания также отрицает, что препарат может вызывать потенциально опасную для жизни реакцию. Ранее директор итальянского медрегулятора Джорджо Палу говорил о безопасности данной вакцины и подчеркивал, что не следует поддаваться панике.





Глава правительства Испании Педро Санчес, со своей стороны, заявил, что испанские органы здравоохранения продолжают анализировать ситуацию, в ближайшее время глава Минздрава Испании сделает заявление на этот счет.

Отказ европейских стран

Минздрав ФРГ ранее сообщил о приостановке применения вакцины против коронавируса от AstraZeneca. Официальный представитель ведомства указал на необходимость проведения дополнительных исследований "после новых сообщений об образовании тромбозов мозговых вен" в связи с возможным применением препарата.

11 марта датское управление здравоохранения сообщило о том, что вакцинация препаратом AstraZeneca в стране временно прекращена. Ряд других стран Европы, в том числе Исландия, Ирландия, Италия, Норвегия и Нидерланды, приостановили использование вакцины в связи с сообщениями об обнаружении редких случаев формирования тромбов и снижения количества тромбоцитов в крови среди привившихся старше 50 лет.



