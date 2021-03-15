Концепция изменилась: из детской телепрограммы "Калыханка" уволили нескольких актеров
Из детской телепрограммы "Калыханка" уволили нескольких актеров, сообщает Радио Свобода.
Программа выходит на "Беларусь 3" / tvr.by
Среди них — Елена Гиренок, которая неоднократно задерживалась за участие в протестах. Не продлили контракты с Сергеем Жбанковым, Эмилией Пранскуте и Вероникой Плешкевич. Как сказала актриса Пранскуте, им объяснили, что "меняется концепция передачи".
Сейчас идут программы записанные ранее.
18:49 15/03/2021
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