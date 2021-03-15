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Концепция изменилась: из детской телепрограммы "Калыханка" уволили нескольких актеров

Из детской телепрограммы "Калыханка" уволили нескольких актеров, сообщает Радио Свобода.

Программа выходит на "Беларусь 3" / tvr.by
 
Среди них — Елена Гиренок, которая неоднократно задерживалась за участие в протестах. Не продлили контракты с Сергеем Жбанковым, Эмилией Пранскуте и Вероникой Плешкевич. Как сказала актриса Пранскуте, им объяснили, что "меняется концепция передачи".

Сейчас идут программы записанные ранее. 
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