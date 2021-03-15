Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами

Израиль со вторника, 16 марта возобновляет авиасообщение со всеми странами мира. Однако власти страны оставили в силе квоты на количество прибывающих. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает издание newsru.co.il.





Отмечается, что сохраняется квота на не более 3 000 прибывающих в Израиль в день. При этом министр транспорта сможет точечно отменять авиасообщение с определенными странами, где наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 или распространение опасных штаммов, пишет telegraf.by

Кроме того накануне Верховный суд Израиля рассматривал иск с требованием открыть аэропорт в Тель-Авиве для всех граждан, кто хочет вернуться в страну и проголосовать на предстоящих парламентских выборах. В связи с этим суд потребовал от правительства предоставить информацию о том, сколько израильтян хотят вернуться в страну.





По данным местных СМИ, в последние дни в страну ежедневно прибывает менее 3 000 израильтян.





Напомним, что ранее Израиль объявил о победе над коронавирусом. Власти страны планируют до конца марта вакцинировать от COVID-19 все взрослое население. А на прошлой неделе Израиль разрешил полеты в Киев. Граждане Украины смогут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиакомпаний для того, чтобы вернуться на родину.



