+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами

После проведенной в стране массовой вакцинации правительство разрешило возобновить авиасообщение со всем миром, однако, оставило квоты на прибывающих.

Израиль со вторника, 16 марта возобновляет авиасообщение со всеми странами мира. Однако власти страны оставили в силе квоты на количество прибывающих. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает издание newsru.co.il.

Отмечается, что сохраняется квота на не более 3 000 прибывающих в Израиль в день. При этом министр транспорта сможет точечно отменять авиасообщение с определенными странами, где наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 или распространение опасных штаммов, пишет telegraf.by
Кроме того накануне Верховный суд Израиля рассматривал иск с требованием открыть аэропорт в Тель-Авиве для всех граждан, кто хочет вернуться в страну и проголосовать на предстоящих парламентских выборах. В связи с этим суд потребовал от правительства предоставить информацию о том, сколько израильтян хотят вернуться в страну.

По данным местных СМИ, в последние дни в страну ежедневно прибывает менее 3 000 израильтян.

Напомним, что ранее Израиль объявил о победе над коронавирусом. Власти страны планируют до конца марта вакцинировать от COVID-19 все взрослое население. А на прошлой неделе Израиль разрешил полеты в Киев. Граждане Украины смогут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиакомпаний для того, чтобы вернуться на родину.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]