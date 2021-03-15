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В Минском районе столкнулись 5 автомобилей: скончалась женщина-водитель

Утром 15 марта под Заславлем произошла серьезная авария, где столкнулись пять автомобилей.

Подробности рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
По предварительной информации, на  20 км автодороги Р28 «Минск-Молодечно-Нарочь» водитель автомобиля «Ситроен Ксара», двигаясь в направлении Молодечно, не справилась с управлением и совершила наезд на дорожное ограждение, установленное на разделительной полосе.
«Инцидент спровоцировал ряд столкновений транспортных средств, двигавшихся попутно — механические повреждения получили пять автомобилей: «Ситроен Ксара», «ГАЗ», «Шкода Фабия», «Ситроен Ксантия», «Форд Мондео». Погибла водитель автомобиля «Шкода Фабия», 1970 г.р», — уточнили в сообщении.  
Отмечается, что другие участники ДТП не пострадали.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по Минской области, сотрудники МЧС, пишет mlyn.by

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

 фото: УВД Миноблисполком
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