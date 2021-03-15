



А сейчас Сергей сделал новый тред — о психологии допроса : какими психологическими приемами пользуются следователи, допрашивая людей. А также — как на допросе защититься от фальсификаций.





Психология допроса

1. В процессе общения следователя с допрашиваемыми могут возникать как конфликтные, так и бесконфликтные ситуации. Мое глубокое убеждение — не стоит идти на конфликт со следователем по многим причинам, которые тут нет смысла перечислять.





2. Что касается политических уголовных дел, то, поскольку вы притесняетесь незаконно, а следователь выступает в качестве притеснителя, — как минимум, скрытый конфликт неизбежен.





3. Вы должны понимать, что следователей учили оказывать психологическое давление с целью получения показаний (информации). И для получения этой ценной информации следователь может делать многое.





4. Отдельно стоит коснуться профессиональной деформации личности следователя. Наличие стресс-факторов (давление начальства, перегрузки на работе и т.п.) приводит к правовому нигилизму — когда силовики начинают игнорировать некоторые нормы законов.





5. Например, могут не допустить адвоката или должным образом не разъясняют права. Большой вред законности приносит такой фактор как карьеризм: именно таким следователям зачастую попадают политические уголовные дела. Случайных следователей в политических делах не бывает.





6. Вы должны понимать, что режиссером допроса является следователь. Нам лишь остается играть по его правилам. Поскольку задачей следователя является получение информации путем оказания психологического давления, то будьте готовы, что на вас будут психологически давить.





7. Чаще всего допрос начинается со свободного рассказа. Следователь предлагает рассказать, что же человеку известно по делу. Однако тут сразу же можно попасть в капкан, поскольку чем больше информации мы даем следователю и рассказываем, тем больше возникает у него вопросов.





8. Цель следователя — получить как можно больше информации, даже не относящейся к делу. Поэтому лучший вариант — уйти от стадии свободного рассказа. Как это сделать? Просто попросить задавать вопросы, так как вы не представляете, что именно можете рассказать по делу.





9. Как только вы перешли на стадию вопрос-ответ — вы своего добились. Но не время расслабляться, поскольку и эта стадия содержит множество подводных камней.





10.Именно с помощью простых и часто сторонних вопросов следователь убаюкивает допрашиваемого. Потом пойдут сложные вопросы. Например, бывали ли в Литве? Простой вопрос. С какой целью и кто оплачивал поездку? Уже немного сложнее. К этому стоит быть готовым.





11.Следователь использует множество психологических приемов, чтобы добиться от вас нужных показаний, нет смысла перечислять их, опишу лишь основные.





12.Убеждение — обращение к здравому смыслу. Следователь убеждает в признании вины, говорит, что отметит это в протоколе, а потом на суде это зачтется. Но следователь никак не влияет на суд, обещает что-то потом за показания сейчас. Не правда ли, наивно?





13.Допущение легенды. Следователь внимательно слушает выдуманную вами легенду, задает все больше уточняющих вопросов, при этом знает правду, которую и выкладывает в самый неподходящий момент. Когда человек застигнут врасплох, ему ничего не остается, как колоться. Никогда не лги.





14.Снятие напряжения. Часто допрашиваемый скован и боится следователя и любых следственных действий. Задача следователя — раскрепостить человека, поговорить на любимые темы (собака, футбол): это поможет расположить к себе человека. Стоит ли изливать душу политическому следователю?





15.Создание впечатления отличной осведомленности. Следователь предоставляет вам информацию о вашей жизни, как будто сам ее проживает. Вас это пугает — и в тоже время вы понимаете, что нет смысла что-то скрывать.





16.На самом деле мы сами выкладываем кучу личной информации в соцсети, или же до вас у него мог побывать ваш друг, который поговорил со следователем о вашей личной жизни. Не стоит верить словам.





17.Форсированный темп допроса — когда допрашиваемому не дается время на придумывание ответов, а вопросы задаются в ускоренном темпе. Быстрый темп допроса навязывается. Но никогда не спешите. Время на свою защиту должно быть всегда. Вам спешить некуда.





18.Достаточно помнить, что это следователь должен доказать вину, а не вы — доказывать невиновность.





19.Психологическое давление на то и психологическое, что после различных психологических уловок можно просто выйти из кабинета, глубоко вздохнуть несколько раз или выпить пивка.





Как защититься от фальсификаций на допросе

1. Каждый человек должен понимать, что любое общение с силовиками должно сопровождаться или заканчиваться определенным документом — протоколом.





2. Это может быть протокол допроса, обыска, просто опроса или протокол об административном правонарушении. Если вас допрашивают без протокола, или же задержали и через какое-то время отпустили без составления протокола, — то данные действия, скорее всего, незаконны.





3. Протокол в рамках уголовного дела — это важное доказательство, которое защищает нас от многих неприятностей, например таких, как фальсификация. Также протокол отображает вашу позицию по тому или иному делу. Именно поэтому важно требовать составления протокола.





4. Многие имеют ложное представление о том, что если человек не подписал протокол, то он не будет иметь юридической силы. Следователю достаточно написать в протоколе, что допрашиваемый от подписи отказался — и все. Но тогда кто даст гарантию, что протокол не сфальсифицируют?





5. УПК гласит, что свидетель имеет право собственноручно заносить свои показания в протокол. Это гарантия того, что ваши показания не будут искажены следователем. Однако сейчас все протоколы допроса ведутся с помощью компьютера, и тут, соответственно, мы сталкиваемся со сложностью.





6. Как обеспечить внесение ваших показаний в протокол допроса дословно? Очень просто — возьмите с собой чистые листы бумаги и несколько ручек и записывайте все свои ответы изначально на них, а затем диктуйте следователю.





7. Ваши записи — это гарантия того, что через 6-8 часов допроса, когда вы уже устанете и внимание будет размыто, знакомясь с протоколом допроса перед его подписью, вы, обращаясь к вашим записям, исправите все неточности.





8. Да, вся эта процедура с листами может занять много времени, но каждый человек должен понять лишь одно. Времени на свою самозащиту в рамках политического уголовного дела не стоит жалеть, иначе это может плохо закончиться.





9. Данные листы играют и иную роль. Записывая свои ответы изначально туда, вы включаетесь в работу, перестаете бояться и нервничать, страх уходит. Вы тянете время, которого нет у следователя, но которое есть у вас. В идеале — попытаться унести исписанные листы с собой.





10. Если одновременно со следователем вопросы задавал еще кто-то, требуйте внести его в протокол как участника и сами запишите его имя. Если следователь его не вносит в протокол, то вам необязательно отвечать на его вопросы.





11. Перед подписью внимательно и не спеша прочитайте протокол. Там можно делать исправления, если написанные показания не соответствуют сказанному вами. Это можно делать ручкой или же попросить следователя исправить ваши показания и перепечатать данную страницу или же весь протокол.





12. Если следователь отказывается перепечатать протокол, то каждое свое исправление визируйте подписью. Это будет означать, что любые исправления без вашей подписи вносились не вами и уже после подписания протокола.





13. В любом протоколе есть место для ваших возражений, где вы можете написать все, что считаете нужным. Например, оказывалось ли на вас давление на допросе и были ли какие-либо иные нарушения закона, скажем, не разъяснялись должным образом ваши права.





14. Если протокол составляется только на лицевых сторонах листа, то на обратной стороне ставьте [большую] «Z». Если страницы не пронумерованы, пронумеруйте их. В протоколе не должно быть ни одной пустой строчки, начиная от даты, места составления и ФИО следователя и заканчивая вашей подписью.





15. На любые пустые строки следует указать следователю или самому их заполнить. Подписывается каждая страница протокола. Еще раз повторю: не спешите, это у следователя нет времени, а время на свою защиту должно быть всегда, ведь вам есть что терять.



