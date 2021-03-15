+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"Организация несанкционированного угощения блинами" - чем дальше, тем все чудесатей и чудесатей

Против известного белорусского фотографа Сергея Гапона начат административный процесс по статье "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" за... устроенное им празднование Масленицы.

Об этом фотограф сообщил на своей странице в Facebook.

"Против меня начали административное дело 24.23 ч.2. (организация несанкционированного угощения блинами)", - пишет Гапон.

В ближайшее время остается ждать либо сообщения о том, что процесс прекращен, либо протокол об административном нарушении, либо повестку в суд, отметил фотограф.

Накануне Сергей Гапон пригласил в Крево, где  у него дом, друзей на празднование Масленицы. 

Однако кроме друзей туда пожаловали и силовики с повесткой на имя хозяина.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]