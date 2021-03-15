Об этом фотограф сообщил на своей странице в Facebook.





"Против меня начали административное дело 24.23 ч.2. (организация несанкционированного угощения блинами)", - пишет Гапон.





В ближайшее время остается ждать либо сообщения о том, что процесс прекращен, либо протокол об административном нарушении, либо повестку в суд, отметил фотограф.





Накануне Сергей Гапон пригласил в Крево, где у него дом, друзей на празднование Масленицы.





Однако кроме друзей туда пожаловали и силовики с повесткой на имя хозяина.







