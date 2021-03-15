Отец Николай скончался 11 марта в Пинской центральной больнице на 46-м году жизни. Отпевание новопреставленного состоялось 12 марта в храме Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Хомск. Чин отпевания возглавил благочинный церквей Дрогичинского округа протоиерей Иоанн Пинчук.





Пинская центральная больница сегодня является межрайонным инфекционным госпиталем. Ежедневно машины скорой помощи из Столинского, Лунинецкого, Ивановского и Дрогичинского районов доставляют сюда на лечение пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.





Излечить от опасного заболевания удаётся не всегда.