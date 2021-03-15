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Коронавирус продолжает убивать: православный священник из-под Дрогичина умер в 45 лет

Официальный сайт Дрогичинского благочиния сообщил о смерти настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Хомск Дрогичинского района иерея Николая Манчука.

Отец Николай скончался 11 марта в Пинской центральной больнице на 46-м году жизни. Отпевание новопреставленного состоялось 12 марта в храме Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Хомск. Чин отпевания возглавил благочинный церквей Дрогичинского округа протоиерей Иоанн Пинчук.

Пинская центральная больница сегодня является межрайонным инфекционным госпиталем. Ежедневно машины скорой помощи из Столинского, Лунинецкого, Ивановского и Дрогичинского районов доставляют сюда на лечение пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Излечить от опасного заболевания удаётся не всегда.
Источник: media-polesye.by
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