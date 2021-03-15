Депортация беларусов: когда прошлое становится настоящим

Егор Лебедок. Параллели между сталинскими и лукашенковскими депортациями проводит аналитик





Весной-летом 1935 года органами НКВД при санкции ЦК КП(б)Б прошла масштабная операция по зачистке западного приграничья БССР (на то время граница проходила не по Бресту, а по Дзержинскому и другим районам нынешней центральной части Беларуси) от «кулаков» и других «антисоветских элементов», которых направляли эшелонами в Северный край и Казахстан.





Осенью 1935 года началось заселение данных территорий в добровольном порядке колхозниками из других районов БССР, которым обещали различные материальные блага.





Но уже с мая 1936 года эти добровольные переселенцы стали недовольны условиями. Так, в июле 1936 года 15 семей, переселенных из Смолевичского района, писали в райотдел НКВД (без разрешения которого перемещение было запрещено):





«Благодарим вас за то, что дали нам хорошую жизнь за нашу стахановскую работу, что мы так стоим за советскую власть грудью: нам так приходится страдать без хлеба и без воды, а хаты повсаживали, что у некоторых сидеть нет как, хлевов нет, стоит скотина под открытым небом.





Вы нам говорили, что все готовое, как хаты, так и холодные постройки, а тут ничего нет. Просим вас, товарищ начальник РО НКВД, также и райисполкома, чтобы разрешили нам вернуться назад к осени, а если не разрешите, так пойдем против, но все равно приедем.





Если бы мы были какие преступники, да нас выслали, так мы бы не обижались потому, что виноваты. А то нас выбрали - самых честных людей - и такую нам дали жизнь, что мы не можем переносить, обманули нас.





Еще раз просим, чтобы разрешили вернуться в Смолевичский район, если не разрешите, так порешим свою судьбу, нам теперь смерть не страшна, и детей не оставим страдать на чужой стороне, пусть лежат с нами вместе в могиле».





И всего лишь через шесть лет 8 июня 1942 года в том же Смолевичском районе приказом по Минскому округу уже немецко-фашистской администрации сокращалось 110 учителей, которые также были потом задействованы для работы в западных районах Беларуси (но уже на территории современной западной Беларуси).





Это примеры переселений на малых количествах людей одного района, конечно же это далеко не все переселения даже в Смолевичском районе, не говоря уж о всей Беларуси. Немецко-фашистская администрация занималась массовым перемещением беларусов на работы в Германию.





И советская администрация только за 1929-1931 год выселила из БССР (без западной части Беларуси) в Северный край, Урал, Дальний восток 15724 «кулацких» семей.





Депортации в Беларуси продолжались и позднее, в том числе активно с 1939 года на территории современной западной части Беларуси.





Важно отметить, что и немецко-фашистская и советская администрации успешно сочетали депортации с крепостным правом, так сказать. При советах того времени это было реализовано за счет паспортной системы, точнее за счет отсутствия паспортов у жителей сельской местности, из-за чего они не могли ее свободно покинуть.





Не смотрите на это, как на некие далекие записки. Осознайте! Это такие же беларусы, как и мы, как говорится, которые жили, любили, смеялись. Только смеялись значительно меньше того, что должно быть.





Представьте, что в 2015 году семью вашего брата депортируют в Сибирь, вы думаете, что это плохо, но вроде все успокоилось. И тут бах, и в этом году вашу семью переселяют без компенсаций всяких в Северную Корею. И все это всего за 5-10 лет!





Не смотрите на историю как на перечень далеких дат и фамилий. История - это прежде всего жизни людей, и с такой позиции следует ее изучать, чтобы не повторять ошибок.





Беларусский народ действительно очень много страдал и для прекращения подобного в будущем важно обрести волю к самостоятельности.





Как минимум этим и важна независимость и свобода в принятии государственных решений - чтобы никакая шушера, будь она с востока, запада или внутри страны, не распоряжалась нашими жизнями в целях гиперкомпенсации своих подростковых комплексов через мнимое величие и значимость.





В Беларуси депортации активно идут и сейчас под тем же предлогом «антисоветских элементов», только сейчас наименование скорректировали на «деструктивных», «экстремистских».





Сначала вытесняли политический актив, и даже насильно вывозили за границу. Затем на обычных граждан, не боящихся высказать свою позицию, заводят уголовные дела, лишают работы и другими способами вынуждают покинуть Беларусь.





Включая граждан, активно стоящих на беларусских национальных позициях, которых долгие годы режим Лукашенко задавливал. То есть сейчас политика в Беларуси такая же как и в период 1930-1940-х годов в БССР, только стала реализовываться с минимумом убийств и не столь явно.





Фактически, депортация активных граждан Беларуси долгие годы проводится и другим путем. Российское приграничье Беларуси да и другие регионы десятилетия уезжают на работу в Россию, западное приграничье - в Европу.





Вопрос обеспечения независимости - это тема отдельная. Но ее не достичь, если нет цели. Для предотвращения выезда граждан, например, необходим не только рост экономики, но и обеспечение экономической безопасности.





Сложно экономическую безопасность обеспечить идеально, но как минимум в наших условиях она должна обеспечиваться за счет диверсификации экономических связей с другими странами.





Вместо этого, лукашенки, макеи и прочие не просто ничего серьезно не делали все эти годы для достижения такого, а еще и на имитации беларуского народного собрания говорят, что нужно устранить даже саму такую цель - диверсификация экономических связей - что важно свалиться в Россию полностью.





Стоит еще напомнить, что архивы КГБ 1920-40-х годов в части палачей, методов воздействия на граждан, не согласных с советской властью и согласных тоже, депортаций и др. во многом засекречены до сих пор или к ним ограничен доступ в Беларуси, в отличие от Литвы, Украины и др. постсоветский стран.





Грифами защищены не вопросы внешней разведки, что можно было бы понять, а отношение властей к своему народу или работы местных властей в интересах РСФСР на то время. Фактически закрыты преступления против беларусского народа.





И защищаются эти секреты до сих пор теми, кто и повторяет ту же политику 1930-х годов в наше время.





Кстати, не обращали внимание, что в свете нынешних репрессий слышно о милиции, армии, Следственном комитете, прокуратуре, судах, но почти не слышно о КГБ? Только при назначении на должности, в том числе гражданские, они все чаще мелькают в СМИ.