Оскар-2021: названы номинанты

Их в прямом эфире назвали актриса Приянка Чопра и певец Ник Джонас, которые вышли в эфир из Лондона, пишет nv.ua





Список номинантов на премию Оскар 2021:





Лучшая картина





Манк / Mank





Земля кочевников / Nomadland





Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7





Перспективная девушка / Promising Young Woman





Звук металла / Sound of Metal





Отец / The Father





Минари / Minari





Иуда и Черный Мессия / Judas and The Black Messiah













Лучший режиссер





Томас Винтенберг (Еще по одной)





Дэвид Финчер (Манк)





Хлоя Чжао (Земля кочевников)





Эмеральд Феннел (Перспективная девушка)





Ли Айзек Чанг (Минари)













Лучший актер





Риз Ахмед





Чедвик Боузман





Энтони Хопкинс





Гэри Олдман





Стивен Юн









Лучшая актриса





Виола Дэвис





Андра Дэй





Ванесса Кирби





Фрэнсис МакДорманд





Кэри Маллиган









Иностранный фильм





Еще по одной / Another Round





Лучшие дни / Better Days





Коллектив / Collective





Человек, который продал свою шкуру / The Man Who Sold His Skin





Quo Vida, Аида? / Quo Vida, Aida?









Кинематография





Иуда и Черный Мессия / Judas and The Black Messiah





Манк / Mank





Новости мира / News Of the World





Земля кочевников / Nomadland





Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7













Монтаж фильма





Отец / The Father





Земля кочевников / Nomadland





Перспективная девушка / Promising Young Woman





Звук металла / Sound of Metal





Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7













Актриса второго плана





Мария Бакалова





Гленн Клоуз





Оливия Колман





Аманда Сейфрид





Ю-Юнг Юн













Актер второго плана





Саша Барон Коэн





Даниэль Калууя





Лесли Одом-младший





Пол Раси





Лакит Стэнфильд













Адаптированный сценарий





Борат 2 / Borat Subsequent Moviefilm





Отец / The Father





Земля кочевников / Nomadland





Одна ночь в Майами / One Night In Miami





Белый тигр / The White Tiger













Оригинальный сценарий





Иуда и Черный Мессия / Judas and the Black Messiah





Минари / Minari





Перспективная девушка / Promising Young Woman





Звук металла / Sound of Metal





Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7













Дизайн костюмов





Эмма / Emma





Ма Рейни: Королева блюза / Ma Rainey’s Black Bottom





Манк / Mank





Мулан / Mulan





Пиноккио / Pinocchio













Оригинальная музыка





Пятеро одной крови / Da 5 Bloods





Манк / Mank





Минари / Minari





Новости мира / News of the World





Душа / Soul









93-я церемония награждения премией Американской киноакадемии Оскар пройдет 25 апреля. Пока не известно, в каком формате пройдет вручение, но локация останется неизменной — это будет Dolby Theatre, где традиционно награждают победителей.