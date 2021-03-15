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У гродненских рыбаков появилось новое "культовое" место

152 машины рыбаков насчитал корреспондент Newgrodno.by в минувшую субботу на затоке реки Свислочь в Гродненском районе.

Ситуация, которая возникла этой зимой в районе речного порта в Гродно разделила любителей рыбалки на две группы. Одни были возмущены тем, что распилили лед и пропало место рыбалки. Другие — браконьерскими способами ловли отдельных рыбаков. 

На днях ситуация с массовой ловлей рыбы повторилась, только место паломничества изменилось. В субботу, 13 марта очевидцы насчитали 152 машины возле затоки реки Свислочь в Гродненской области.


Рыбаков на этом пяточке собралось значительно меньше, чем было в Гродно, возможно из-за отдаленность данного места.

Напомним, инспекция природоохраны взяла под усиленный контроль акваторию гродненского порта. Не исключено, что и это место скоро вызовет их интерес.
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