Как сообщает литовская сторона, в связи с запланированными работами в Мядининкае, в процессе которых уменьшится количество полос для движения транспорта, прогнозируется снижение пропускной способности на 50%. Завершение работ планируется во втором квартале 2023 года, передает ГПК.





Как отмечают беларуские пограничники, даже без реконструкции литовская сторона не выполняет нормы пропускной способности на 100%.





С начала года во всех пунктах пропуска на общей границе Беларуси и четырех стран-соседок зафиксировано около 140 внештатных ситуаций, большинство которых влияли на скорость оформления транспорта. Около 50% таких ситуаций пришлись именно на литовские пункты пропуска, и во всех случаях пропускная способность не выполнялась.





По данным графиков очередей интернет-портала ГПК видно, что в среднем за последние четыре недели очереди перед пунктом пропуска Каменный Лог варьировались от 160 до 300 грузовых автомобилей. Учитывая планируемое снижение пропускной способности в Мядининкае, среднее количество грузовиков в очереди удвоится.





ГПК рекомендует грузоперевозчикам выбирать альтернативные маршруты.