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Ужас! Под Светлогорском нашли расчлененного 22-летнего парня

Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Светлогорск – Жердь.

Машинист грузового состав Калинковичи – Светлогорск заметил расчлененное тело человека. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. 

Предположительно, погибший сорвался со сцепки между вагонами ранее проходившего состава. На это указывает характер смертельной травмы. Какого состава – будет установлено в ходе разбирательства и экспертиз. 

Личность молодого человека установлена, это житель одного из сел Светлогорского района, пишет sb.by
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