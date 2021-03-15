Ужас! Под Светлогорском нашли расчлененного 22-летнего парня
Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Светлогорск – Жердь.
Машинист грузового состав Калинковичи – Светлогорск заметил расчлененное тело человека. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
Предположительно, погибший сорвался со сцепки между вагонами ранее проходившего состава. На это указывает характер смертельной травмы. Какого состава – будет установлено в ходе разбирательства и экспертиз.
Личность молодого человека установлена, это житель одного из сел Светлогорского района, пишет sb.by
13:07 15/03/2021
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