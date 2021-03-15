Ужас! Под Светлогорском нашли расчлененного 22-летнего парня

Машинист грузового состав Калинковичи – Светлогорск заметил расчлененное тело человека. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.





Предположительно, погибший сорвался со сцепки между вагонами ранее проходившего состава. На это указывает характер смертельной травмы. Какого состава – будет установлено в ходе разбирательства и экспертиз.





Личность молодого человека установлена, это житель одного из сел Светлогорского района, пишет sb.by







