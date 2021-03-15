Беларусский нападающий Егор Шарангович начинал встречу в номинально втором звене с Трэвисом Зэйджаком и Лассе Кукконеном.





В итоге хоккеист провел на льду 19:49, забросил шайбу, нанес 3 броска, допустил три потери, заблокировал 1 выстрел соперника и завершил встречу с показателем полезности «0».





Отметим, что это его рекордное время за матч в НХЛ.





22-летний форвард, отыграв 23 матча в этом сезоне, набрал 9 (5+4) результативных баллов.