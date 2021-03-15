



"Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, уроженцев Ближнего Востока и Восточной Европы, обвиняемых в сбыте героина", - проинформировали в СК.





Члены преступной группы в 2019 году наладили поставки героина из Афганистана в Евросоюз. Наркотик везли под видом поставки фруктов из Ирана транзитом через Россию. В Беларуси героин хранили в тайнике (в стене бытовки) на одном из складов на территории Заводского района Минска.





"Правоохранителями из незаконного оборота изъято более 550 кг героина", - рассказали в СК.





Руководитель преступной группы координировал ее деятельность, обучал подчиненных приемам конспирации. Те в свою очередь осуществляли поиск потребителей, готовили тайники, обеспечивали поставку.





Участникам организованной группы предъявлено обвинение, они находятся под стражей. Уголовное дела передано прокурору для направления в суд.