В Беларуси будут судить крупных наркодилеров, у которых изъято более полутонны героина
В Беларуси завершили расследование дела о поставке героина, по которому изъято более полутонны наркотика. Об этом сообщили в понедельник в Следственном комитете республики.
"Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, уроженцев Ближнего Востока и Восточной Европы, обвиняемых в сбыте героина", - проинформировали в СК.
Члены преступной группы в 2019 году наладили поставки героина из Афганистана в Евросоюз. Наркотик везли под видом поставки фруктов из Ирана транзитом через Россию. В Беларуси героин хранили в тайнике (в стене бытовки) на одном из складов на территории Заводского района Минска.
"Правоохранителями из незаконного оборота изъято более 550 кг героина", - рассказали в СК.
Руководитель преступной группы координировал ее деятельность, обучал подчиненных приемам конспирации. Те в свою очередь осуществляли поиск потребителей, готовили тайники, обеспечивали поставку.
Участникам организованной группы предъявлено обвинение, они находятся под стражей. Уголовное дела передано прокурору для направления в суд.
11:53 15/03/2021
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