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Лобовое столкновение под Крупками: машины сгорели, водители погибли

Жуткое ДТП произошло около 07.00 в понедельник, 15 марта, на 465-м км автодороги Брест — Минск — граница России, сообщает МВД.

27-летний житель Витебска за рулем «Мерседес Спринтер» двигался в направлении Минска, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Его автомобиль столкнулся с «Мерседес Атего», за рулем которого находился 44-летний житель Старых Дорог.

В результате аварии машины загорелись — водители погибли.
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