Лобовое столкновение под Крупками: машины сгорели, водители погибли

27-летний житель Витебска за рулем «Мерседес Спринтер» двигался в направлении Минска, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Его автомобиль столкнулся с «Мерседес Атего», за рулем которого находился 44-летний житель Старых Дорог.





В результате аварии машины загорелись — водители погибли.



